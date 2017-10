Skoti pārāki fiziskā futbolā

Atslēgvārdi futbols | u21 | latvijas izlase | skotijas izlase

Liepājā notikušajā Eiropas U21 čempionāta atlases spēlē Latvijas U21 izlase ar četriem Liepājas futbolistiem sākumsastāvā ar 0:2 (0:2) piekāpās Skotijas U21 izlasei.

Latvija U21: Zommers, Sorokins, Černomordijs, Kārkliņš, Litvinskis, Emsis, I. Stuglis, Cigaņiks, Krušatins (Ivanovs), Jurkovskis (Šibass), Kurtišs (Ķigurs).

Mājinieki pielijušajā un smagajā laukumā centās spēlēt kombinacionālu futbolu, bet viesi paļāvās uz Britu salu futbolam raksturīgo fizisko futbolu, kurā netrūkst aizsargu tālo piespēļu uzbrucējiem, kā arī centrējumu. Šāds spēles stils viesiem bija sekmīgs. 16. minūtē viesi ar asu izklupienu pārtrauca mūsējo pretuzbrukuma sākumu un "West Bromwich Albion" pussargs Bērks realizēja izgājienu vienatnē ar Zommeru, kurš Latvijas vārtos aizstāja regulāri kļūdaini spēlējušo Kurakinu. Vēl pēc trim minūtēm "Barnsley" uzbrucējs Makbērnijs no vārtu priekšas ar galvu noslēdza centrējumu pēc viesu izpildītā soda sitiena.

Horvātu galvenais tiesnesis Zebecs kopumā Latvijas izlasei fiksēja 26 pārkāpumus, kas ir liels rādītājs, it sevišķi, ja ņem vērā, ka asu spēli cienošajiem skotiem tika fiksēti tikai 15 noteikumu pārkāpumi.

Pēc diviem ielaistajiem vārtiem Latvija izveidoja trīs labus vārtu gūšanas momentus. Vistuvāk golam bija Kurtišs, kurš pēc stūra sitiena ar galvu bumbu raidīja vārtu kreisajā apakšējā stūrī, bet savu komandu uz vārtu līnijas glāba aizsargs Teilors.

Mūsējiem nebija viegli pārvarēt skotu ciešo presingu, kura laikā viesi divatā vai trijatā sedza ar bumbu esošo Latvijas spēlētāju, un mājinieki grēkoja ar bumbas pārturēšanu. Izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs to skaidroja ar atšķirīgo vidi, kādā ikdienā spēlē abu komandu futbolisti. Ja skoti spēlē savā nacionālajā čempionātā, kā arī pārstāv Anglijas klubus, tad daudziem mūsējiem nav regulāras spēļu prakses pat virslīgā.

No Liepājas pārstāvjiem aktīvākais laukumā bija uzbrūkošais centra pussargs Andris Krušatins, kurš otrajā puslaikā faktiski spēlēja kā otrais uzbrucējs. Pa labai iespējai uzbrukumā bija Kurtišam un Jurkovskim, bet Kārkliņš izlasē jau tradicionāli spēlēja centra aizsarga pozīcijā. Ķigurs laukumā devās mača izskaņā.

Andris Krušatins norādīja, ka Latvija nevar būt apmierināta ar rezultātu, jo Skotija mūsējo grupā ir tā izlase, no kuras ir jāņem punkti: "Mūsu grupa ir ļoti spēcīga, un Ukraina, bet it īpaši Skotija, ir tās komandas, ar kurām mums ir jācīnās. Skoti mūs nepārsteidza. Gatavojāmies, ka viņi spēlēs fizisku britu futbolu ar tālām piespēlēm. Gatavojāmies, bet kaut kā pietrūka, nerealizējām savus nedaudzos momentus. Ja izmantotu vismaz vienu, varētu aizķerties un pagriezt spēli sev labvēlīgi."

Jautāts par daudzajiem noteikumu pārkāpumiem, Andris norāda, ka, viņaprāt, tiesnesis tiesāja nesaprotami: "Mums uzreiz parādīja dzelteno, viņiem varbūt bija rupjāks pārkāpums, bet nebija reakcijas. Puslaika beigās es rādīju, ka man ir pārsista seja, kas asiņoja. Jautāju vai [pretiniekiem] nebija jārāda dzeltenā kartīte. Tad viņš teica, ka nē, bet otrā puslaika sākumā atzina, ka viņš kļūdījās, neparādot skotam kartīti."

D. Kazakevičs skaidroja, ka daudzo liepājnieku laišana laukumā bija saistīta gan ar neapmierinošo sniegumu Nīderlandē (0:3), gan ar to, ka spēlēšana savā laukumā futbolistus papildus motivē. "Vienmēr ir patīkami spēlēt savā laukumā, kur esmu izaudzis, kur nāk radi, draugi un paziņas," saka Krušatins.

Viņš virslīgā šosezon ir aizvadījis tikai 22 minūtes un galvenokārt spēļu praksi gūst "Liepājas/Mogo" dublieru komandā. Savu aktivitāti laukumā viņš skaidro šādi: "Man tā bija iespēja aizķerties izlases pamatsastāvā. Pēc traumas ilgi nebiju spēlējis. Uz izlasi sauca, bet netiku pie teikšanas. No manis prasīja aktīvu spēli, centos izdarīt to, ko treneris no manis prasīja. Pēc spēles mums bija neliela saruna, viņš teica, ka es izdarīju, ko varēju, bet vienmēr jau gribas vairāk. Pa lielam treneris bija apmierināts ar manu sniegumu."

Latvijas U21 izlase nākamo spēli aizvadīs 10. novembrī, kad izbraukumā vēlreiz tiksies ar Skotiju.

V:\Girts\freelanceri\Silis\2017\10 Oktobris\1010_LVu21_skotijau21 0-2 krusatins: Liepājnieks Andris Krušatins bija viens no aktīvākajiem Latvijas U21 izlases uzbrukuma līnijas spēlētājiem.