Torress atgriežas kandidātos

Atslēgvārdi futbols | izlase

Latvijas futbola izlases kandidātu sarakstā ir atgriezies Liepājas argentīnietis Kristiāns Damians Torress.

Vakar Latvijas futbola izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs nosauca spēlētājus, kas gatavosies 2018. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas pēdējām spēlēm 7. oktobrī viesos pret Fēru salām un 10. oktobrī mājās pret Andoru.

Šajā sarakstā beidzot ir iekļauts kāds no FK "Liepāja/Mogo" futbolistiem, tiesa, tas nav viens no virslīgas rezultatīvākajiem uzbrucējiem Artūrs Karašausks, bet gan liepājnieku vidējās līnijas līderis K. D. Torress. Argentīnietis par Latvijas pilsoni kļuva pagājušā gada jūnijā, bet viņa saiknes ar Latviju un Liepāju ir ilgākas. No 2004. līdz 2009. gadam Torress spēlēja Jūrmalas un Liepājas klubos, tad sekoja Azerbaidžānas posms, kura laikā Kristiāns 2013. gadā Liepājā apprecējās ar liepājnieci Mariku Zuntneri, bet kopš 2014. gada Kristiāns ir viens no FK "Liepāja/Mogo" vadošajiem spēlētājiem.

Izlases kandidātu sarakstā ir iekļauts arī Liepājas futbola audzēknis Dāvis Ikaunieks, kurš pagājušajā svētdienā Čehijas augstākajā līgā guva savus šīs sezonas trešos vārtus, palīdzot klubam "Vysočina" ar 2:1 pārspēt komandu "Banik".

Starp izlases kandidātiem ir arī "Spartakā" spēlējošais liepājnieks Jevgēņijs Kozlovs un "RFS" pārstāvošais Liepājas futbola audzēknis, valmierietis Roberts Savaļnieks.