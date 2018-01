Uz izlasi izsauc arī liepājnieku Gulbi

Atslēgvārdi latvijas futbola izlase | Krists Kristers Gulbis | parbaudes spēle

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs ir nosaucis vēl četrus futbolistus, kuri pievienosies valstsvienībai pirms sestdien gaidāmās pārbaudes spēles pret Dienvidkoreju. Par vienu no šiem četriem spēlētājiem ir kļuvis liepājnieks Krists Kristers Gulbis, kurš kopš pagājušās sezonas pārstāv "Mettu/Latvijas Universitāti".

Izlases galvenais treneris Aleksandrs Starkovs jau iepriekš bija vīlies par to, ka uz izlasi spēlētājus neatbrīvoja galvaspilsētas klubi "Rīga" un "RFS". Abas vienības to pamatoja ar gatavošanos jaunajai sezonai. Šādā situācijā izlases galvenajam trenerim ievērojami saruka izvēles iespējas, un par pēdējiem izlases sasaukuma dalībniekiem kļuva Latvijas čempions Ingars Sarmis Stuglis no "Spartaka", kā arī virslīgas vājākās komandas "Mettas/Latvijas Universitātes" trīs spēlētāji – bez K. Gulbja vēl arī Vladislavs Fjodorovs un Ņikita Ivanovs.

Vakar izlases 19 futbolisti sāka gatavoties spēlei, bet šodien valstsvienība dosies uz Turciju, kur sestdien pulksten 16.30 pēc Latvijas laika sāks cīņu pret 2018. gada pasaules čempionāta dalībnieci Dienvidkoreju.

Futbola klubs "Liepāja/Mogo" Latvijas izlases šīgada pirmajam sasaukumam deleģē trīs spēlētājus – pussargus Kristianu Damianu Torresu un Dmitriju Hmizu, kā arī malējā aizsarga un malējā pussarga pozīcijā spēlējošo Raivi Andri Jurkovski.

Attiecībā uz papildinājumiem liepājnieku nometnē jaunumu pagaidām nav. Klubs joprojām gaida atbildi no sen noskatītā centra aizsarga, ko, runājot par papildinājumu aizsardzības līnijā, var nosaukt par Latvijas vicečempionu A plānu, taču komandas vadītājiem ir arī B plāns, kas arī izklausās visnotaļ interesants.

Liepājas klubs arī seko līdzi situācijai ar Artūru Karašausku, kurš sestdien piedalījās Permas "Amkar" pārbaudes spēlē pret Bulgārijas klubu "Beroe". Krievijas premjerlīgas vienība šajā mačā piekāpās ar rezultātu 0:1, bet Karašausks laukumā devās 76. minūtē. "Amkar", kam esot smaga finansiālā situācija, informē, ka lēmums par potenciālo jaunpienācēju palikšanu šajā klubā, visticamāk, tiks pieņemts pēc šonedēļ finišējošās treniņnometnes beigām. Šodien "Amkar" kontroles mačā tiksies ar Belgradas vienību "Crvena Zvezda".

"Liepājas/Mogo" centra pussargs/malējais aizsargs Krišs Kārkliņš pēc atrādīšanās Slovākijas klubā "Podbrezova" ir pievienojies "Rīgai", kuras sastāvā piedalījās pārbaudes spēlē pret "Atlantas". Iepriekš par K. Kārkliņa piesaistīšanu interesējās arī "Jelgava", bet liepājnieku galvenais treneris Tamazs Pertija nepārprotami skaidroja, ka ar šo futbolistu šīgada sezonā nerēķinās.

"Kurzemes Vārds" jau rakstīja, ka Liepājas vienībā neatgriezīsies pērn "Rīgai" izīrētais malējais pussargs Romāns Mickevičs, kurš arī atrodas "Rīgas" rīcībā.

Šodien, divus mēnešus līdz Latvijas virslīgas jaunās sezonas sākumam, Latvijas Futbola federācijas Klubu licencēšanas komisijai ir paredzēts pieņemt lēmumu, kuriem klubiem piešķirt LFF A licenci, kas ir nepieciešama dalībai virslīgā. Līdz šim bija dzirdamas runas, ka varētu būt bažas par licences piešķiršanu futbola klubam "Valmiera Glass/ViA", un ļoti neoficiāli avoti pat pieminēja "Daugavpils" iespējamo atgriešanos virslīgā. Tāpat tikai un vienīgi pieņēmuma līmenī šonedēļ parādījās informācija, ka A licenci varētu nesaņemt Latvijas čempions "Spartaks", kam parādu dēļ ir liegts reģistrēt jaunus spēlētājus.