Būt labākajiem un iedvest bailes

Sestdien futbola klubs "Liepāja" pirmoreiz pulcējās kopā, lai sāktu gatavošanos jaunajai sezonai. Liepājā komanda aizvadīja trīs dienu fiziskos testus, bet jau šodien klubs dodas uz savu pirmo treniņnometni Turcijā, kur lielāko uzmanību veltīs fiziskās sagatavotības treniņiem.

FK "Liepāja" galvenais treneris Gordons Jangs savā uzrunā komandai akcentēja nepieciešamību būt pozitīviem: "Kad mēs sapulcējamies šeit, kad mēs dosimies uz treniņnometni, kad mēs atgriezīsimies, visam jābūt pozitīvam. Ja kāds no jums būs negatīvs, tad lūdzu – jūs varat doties prom. Visu, ko mēs darām, mēs darām kopā. Neviens to nevar paveikt vienatnē. Prezidents, Mareks Zuntners un es veidojam spēlētāju grupu, kas var ļaut mums būt ļoti sekmīgiem. Ikvienam ir jākoncentrējas darbam un jāsmaida. Ja jūs nesmaidāt, tad nenāciet šurp. Kad es ierados, es jau teicu, ka šis ir labākais darbs pasaulē. Mums maksā par to, lai būtu labā formā, lai būtu veseli, lai mums būtu apģērbs un ēdiens, lai mēs spēlētu spēli, ko mēs mīlam."

Pēc iepriekšējās sezonas beigām "Liepājas" futbolistiem bija dota atpūta un atvaļinājumam sagatavots individuāls treniņu plāns, kura izpildīšanu kluba treneri pārbaudīja medicīnas un fiziskās sagatavotības testos tepat Liepājā pirms pirmās došanās uz Turciju. Pirmajā uzrunā komandai treneri pat nekautrējās runāt par to, ka "Liepājai" ir jākļūst par fiziski vislabāk sagatavoto komandu Latvijā. Nozīmīga loma būs arī komandas morālajai gatavībai, pārliecībai par to, ka "Liepāja" ir labākā komanda virslīgā, un vēlmei uzvarēt visas spēles, bet futbolistu tehniskās prasmes jau esot labā līmenī, ja reiz viņi atrodas šajā klubā, pauž G. Jangs.

Gatavošanās pirmajā posmā "Liepāja" no 15. līdz 27. janvārim trenēsies Antaljā, Turcijā, kur aizvadīs pārbaudes spēles pret Bukarestes "Dinamo" (Rumānija) un Luganskas "Zorya" (Ukraina).

Galvenais uzsvars šajā nometnē tiks likts uz fiziskās kondīcijas uzlabošanu, bet mazāku uzmanību treneri veltīs darbam ar bumbu.

Pēc atgriešanās no dienvidiem komandas treniņi norisināsies Liepājā vai Lietuvā. Šajā posmā vairāk uzmanības pievērsīs darbam ar bumbu. Trešais gatavošanās cikls būs vairāk veltīts tieši futbolam, un šajā laikā ir paredzēts aizvadīt arī vairāk spēļu.

Pēc divu mēnešu darba jaunās sezonas pirmo oficiālo spēli liepājnieki aizvadīs 10. martā pret "RFS".

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 15. janvāra numurā.