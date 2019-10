Atslēgvārdi fk liepāja, futbols, futbola virslīga

Vietas saglabāšanu "Optibet" Latvijas futbola Virslīgā praktiski nodrošinājusi "Daugavpils" vienība, kas savā laukumā sīvā cīņā ar 1:0 pieveica "Liepāju", kam šis bija ceturtais zaudējums pret daugavpiliešiem šosezon. Uzvaras vārtus 86. minūtē guva Kaspars Kokins.

Visās trīs abu komandu savstarpējās cīņās šosezon pārāka bija izrādījusies "Daugavpils" vienība, kuras sastāvā sezonas ievadā uzbrukuma līderis bija azerbaidžānis Vugars Askerovs. Viņš sezonas otro daļu pamatā pavadījis "Liepājas" kluba rezervē.

Šodien komandas laukumā rādīja ļoti līdzvērtīgu un piesardzīgu futbolu, neizveidojot daudz vārtu gūšanas izdevību. Labākā no tām pirmajā puslaikā desmitajā minūtē pavērās liepājniekiem, kuru izveidotā pretuzbrukuma smailē izvirzījās Ričards Fraidejs. Lieliskā pozīcijā nonākušais nigērietis gan bumbu īsti nesavaldīja, raidot to krietni garām mājinieku vārtiem. Savukārt laukuma pretējā galā "Daugavpils" futbolisti vairākkārt krita pretinieku soda laukumā, cerot nopelnīt 11 metru soda sitienu. Tomēr tiesnesis Mareks Ķere uz šiem mēģinājumiem neuzķērās, vienā no epizodēm par simulāciju brīdinot Valeriju Afanasjevu.

Pēc 15 minūšu pārtraukuma laukumā aktīvāki bija liepājnieki, kuri nopelnīja trīs stūra sitienus pēc kārtas. Šī viesu ofensīva augļus "Liepājai" gan nenesa, līdz ar cīņas beigu tuvošanos iniciatīvu arvien vairāk pārņemot "Daugavpilij". Labu izdevīgu izcelties neizmantoja Marko Regža, kura vārtu augšējā stūrī raidīto bumbu ar pirkstgaliem atvairīja liepājnieku vārtsargs Valentīns Raļkevičs.

Daugavpiliešu rindās uzbrukumā ļoti aktīvi bija Namdi Činoso Ofors un laukumā uz maiņu nākušais krievu leģionārs Andrejs Mironovs, kurš vienīgajos gūtajos vārtos 86. minūtē izdarīja rezultatīvu piespēli Kasparam Kokinam. Kokins nonāca vienatnē ar Raļkeviču, bumbu raidot vārtu labējā apakšējā stūrī.

Mača izskaņā visi liepājnieku centieni atspēlēties izgāzās, Jāņa Ikaunieka un Mārtiņa Ķigura sitieniem noraujoties. Līdz ar to, lai "Daugavpils" nokristu līdz devītajai vietai un pārspēlēm, latgaliešiem jāzaudē abos atlikušajos mačos pret Jūrmalas "Spartaku" un "Jelgavu", kā arī Rīgas "Metta" jāpieveic gan "Jelgavu", gan pēc Eirokausiem ļoti motivēto "Valmiera Glass/ViA".