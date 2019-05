Dodo meistarīgs sitiens devītniekā, "Liepāja" minimāli pārspēj "Mettu"

Atslēgvārdi futbols | fk liepāja

"Optibet" futbola Virslīgā Aleksandra Starkova trenētā "Liepāja" guva savu otro panākumu pēc kārtas, izbraukuma spēlē pārspējot "Mettu" un paceļoties turnīra tabulā. Savus sezonas otros vārtus guva Jānis Ikaunieks.

Spēles ievadā izcila vārtu gūšanas iespēja ar atkārtoto sitienu radās Emīlam Birkam, taču veiksme bija liepājnieku pusē un bumba lidoja garām viesu komandas vārtiem. Izdarot piespēli savā soda laukumā, rupji kļūdījās Normunds Uldriķis, uzdāvinot bumbu Jānim Ikauniekam. "Liepājas" kapteinis lieliskā sitiena pozīcijā pārtvēra bumbu un šāva to Dāvja Oša vārtos, kurš no saviem aizsargiem tik lielu paviršību negaidīja. Tādējādi mača 11. minūtē "Liepāja" izvirzījās vadībā ar 1:0. Līdz mača divdesmitajai minūtei bumba vēlreiz pabija "Mettas" vārtos, taču Dodo tika fiksēta aizmugure un vārtu guvums neskaitījās.

"Metta" centās saasināt situāciju caur krieso flangu reidus veicot Kabelo Seribam, taču kurzemnieku aizsargi savu soda laukumu un caur to raidītās piespēles kontrolēja. Labā izdevībā bija Rendijam Šibasam, bet viņa sistā bumba ceļu vārtos neatrada. Sasniedzot pusstundas robežu, "Liepāja" nonāca pretinieku soda laukumā un tehniski lielisku sitienu izdarīja Dodo, precīzi iegriežot bumbu vārtu augšējā stūrī. Līdz pirmā puslaika izskaņai "Metta" nespēja samazināt rezultāta starpību un pārtraukumā "Liepāja" devās ar 2:0 pārsvaru.

Otrajā puslaikā "Mettas" rindās pamanāmākais spēlētājs turpināja būt Birka, kurš izrāvienā nonāca viens pret vienu ar Valentīnu Raļkeviču. Mājinieku spēlētājs centās pārspēt vārtsargu, izdarot sitienu ar purngalu, bet liepājnieks lēcienā bumbu atvairīja. Tā vairākkārt Raļkevičs mājinieku sitienus atvairīja, taču "Liepājas" vārtsargs to spēja darīt tikai līdz 69. minūtei. Uz maiņu nākušais Raimonds Krollis izkārtoja sev sitiena pozīciju soda laukuma priekšā, spēcīgi raidot bumbu vārtu apakšējā stūrī un izceļoties ar savu otro vārtu guvumu Virslīgas turnīrā. Rezultāts tādējādi kļuva 1:2 un spēlē atgriezās pamatīga intriga.

Laba iespēja palielināt pārsvaru radās "Liepājai", kad uz maiņu nākušais Viktors Ziemelis izrāvās pret mājinieku vārtiem. Taču jaunajam uzbrucējam epizode noslēdzās pagalam nesekmīgi, paklūpot un netrāpot bumbu vārtos. 12 minūtes līdz mača izskaņai Ošs atvairīja Ikaunieka ar galvu izdarīto sitienu, bet Dodo no četru metru attāluma netrāpīja pa bumbu, kura atleca pie Brazīlijas futbolistam ļoti neērtā augstumā. Mača noslēdzošajās minūtēs "Metta" centās nogādāt bumbu soda laukumā ar centrējumiem pēc soda sitieniem, taču kurzemnieki visas gaisa bumbas nolasīja. Spēles kompensācijas laikā Ošs divas reizes devās "Liepājas" soda laukumā, lai palīdzētu savai komandai stūra sitienos. Tomēr atšķirībā no pēdējās spēles pret RFS, šoreiz "Metta" nespēja izraut punktu. Līdz ar to guva uzvaru ar 2:1.

“Metta” - “Liepāja” 1:2 (0:2)