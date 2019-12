FIFA liek "Liepājai" samaksāt Osipovam 10 tūkstošus par līguma laušanu

Atslēgvārdi futbols | fk liepāja | fifa | sods | artjoms osipovs

Futbola klubs „Liepāja” un aģentūra „Catenaccio” katrs savos paziņojumos vēsta par labvēlīga lēmuma saņemšanu no FIFA Disciplinārlietu komitejas, kas izskatīja lietu par „Liepājas” sadarbības pārtraukšanu ar futbolistu Artjomu Osipovu. FIFA piesprieda „Liepājai” naudas sodu 10 500 eiro apmērā.

Artjoms Osipovs „Liepāju” pārstāvēja 2017. gada sākumā, palīdzot komandai septiņās Virslīgas spēlēs, bet pēc tam sezonu turpināja Lietuvas komandā „Jonava”. Šosezon Osipovs atkal bija Latvijas futbolā un spēlēja „Jelgavas” sastāvā.

Kā savā paziņojumā vēsta Osipovu pārstāvošā aģentūra „Catenaccio” 2017. gadā Osipovs Liepājā psiholoģiskā un finansiālā veidā cieta no kluba prezidenta (tobrīd Māris Verpakovskis) un trenera (tobrīd Tamazs Pertija) rīcības un tika piespiests atstāt klubu, ko „Liepāja” pēc tam raksturoja kā līguma laušanu.

„Catenaccio” paziņojumā norādīts, ka desmitajā decembrī izdevies pierādīt, ka „Liepāja” centusies nekorekti atstāstīt tā laika notikumus, un FIFA Konfliktu izšķiršanas birojs ir licis „Liepāju” kompensēt Osipovam zaudējumus, kā arī samaksāt par līdz galam nepiepildīto līgumu.

„Catenaccio” ir Polijā reģistrēts uzņēmums, ko vada Maksims Usanovs, bijušais futbolists, kurš spēlēja arī „Skonto”. Viņš tolaik bija Osipova komandas biedrs. Šī aģentūra pārstāv Latvijas futbolistus Vladislavu Sorokinu un Alekseju Saveļjevu, kā arī Virslīgā šobrīd ļoti labi iepazīto Darko Lemajiču.

Šovakar „Liepāja”, kurā jau labu laiku vairs nestrādā ne Pertija, ne Verpakovskis, kuri minēti „Catenaccio” paziņojumā, izplatīja ierakstu savos sociālajos tīklos, norādot uz vēlmi skaidrot reālo situāciju.

„Neskatoties uz to, ka pašreizējā kluba vadība pārmantoja šo lietu no iepriekšējās vadības, un fakts, ka divas nedēļas pēc līguma izbeigšanas Artjoms Osipovs jau saņēma algu citā klubā, Sporta aģentūra "Catenaccio" atteicās no kompromisa ar FK Liepāja un turpināja “pieprasīt” 42 000 eiro, kā arī lūdza FIFA uz 2 pāreju logiem noteikt liegumu FK „Liepāja”,” rakstīts kluba paziņojumā.

„Mēs esam gandarīti, ka FIFA Disciplinārā komiteja saprātīgi izvērtēja šo lietu un nolēma mums piespriest izmaksāt “cietušajai pusei” 10 500 eiro, nevis 42 000 eiro, kā arī nepiemērot pāreju aizliegumu,” raksta „Liepāja”, pēc tam paužot cerību, ka šis precedents kalpos kā laba mācība Baltijas futbola klubiem, kuri nākotnē būs uzmanīgāki sadarbībā ar futbola aģentūrām.

Jāpiezīmē, ka „Liepāja” šosezon Virslīgā palika sestajā vietā un nākamās sezonas Eirokausiem nekvalificējās. Kluba pārstāvji jau iepriekš paredzēja, ka nākamajā sezonā „Liepāju” sagaida krietns budžeta samazinājums – tā portālā „Pozitīvi par futbolu” novembra beigās izteicās kluba ģenerālmenedžeris Dāvids Jansons.