Futbola baumas: Kara un Indrāns apmaiņā pret Janci?

"Kurzemes Vārds" iepriekšējā gada nogalē jau rakstīja par diviem transfēriem, par kuriem futbola klubs "Liepāja" oficiāli varētu pavēstīt šī gada sākumā. Šajā reizē piedāvājam vairākas baumas, kas ir saistītas gan ar mūsu pilsētas vienību, gan ar citām virslīgas vienībām.

Runājot par virslīgu kopumā, pagaidām spēlētājus visaktīvāk piesaista "RFS", kas ir paziņojusi par četru Latvijas futbolistu (Karašausks, Zjuzins, Siņeļņikovs, Bulvītis) pievienošanos 2018. gada bronzas medaļnieku nometnei, kā arī par līguma noslēgšanu ar horvātu Blagojeviču.

Aktīva ar paziņojumiem par sastāva papildināšanu ir "Jelgava", kurai līdz šim ir pievienojušies Māliņš, Rode, Emsis un Ņikita Ivanovs.

Klusākas ir "Liepāja" (Zommers, Vatsadze), "Riga" (A. Višņakovs, Uvarenko) un "Ventspils" (Svārups), bet transfēru tirgū pavisam nemanāmas komandas līdz šim ir bijušas "Spartaks", "Metta/LU", "Valmiera Glass/ViA" un "Daugavpils".

Pāreju sarakstā jau iezīmējas tendence piesaistīt pašmāju futbolistus, kas 2019. gadā joprojām būs ļoti pieprasīti leģionāru limita saglabāšanas dēļ. Turklāt var pieļaut, ka komandām ļoti vajadzīgi būs tieši gados jaunie futbolisti, lai nokomplektētu U21 vecuma komandas.

Nepārsteidz, ka virslīgas klubi lielākoties meklē vietējos futbolistus vārtsarga pozīcijā, jo vārtsargs – leģionārs samazina laukuma spēlētāju pozīcijās izmantojamo ārzemnieku maksimālo skaitu. Tikmēr uzbrukumā jau atkal liels akcents varētu tikt likts uz citu valstu spēlētājiem, kas nav pārsteigums, ņemot vērā iepriekšējā gada tendenci – virslīgas rezultatīvāko spēlētāju topā dominēja tieši leģionāri.

Lai arī līdz šim nav izskanējuši nekādi paziņojumi par liepājnieka Jevgeņija Kazačoka ("RFS") nākotni, viņa nelielais spēles laiks Rīgas komandā, liek aizdomāties, ka Žeņu savās rindās varētu vēlēties redzēt teju jebkurš no virslīgas klubiem. "Spartaka" čempiona gados liepājnieks bija viens no turnīra spilgtākajiem spēlētājiem, un tā vien šķiet, ka 23 gadus vecajam pussargam nenāktu par ļaunu neliels karjeras restarts, lai atgūtu savu iepriekšējo spožumu.

Šajā starpsezonā no citiem futbola apskatniekiem vairākkārt ir nācies dzirdēt jautājumu par Jāņa Ikaunieka un Kristera Tobera palikšanu Liepājā. Aktuālākā informācija liecina, ka abi gados jaunie spēlētāji paliks klubā, taču ir jāpatur prātā, ka viņu personiskās izaugsmes vārdā gan J. Ikauniekam, gan K. Toberam tuvākajā laikā nāktu par labu pārcelties uz kādu augstāka līmeņa čempionātu. Jaunākajam no brāļiem Ikauniekiem līgums ar "Liepāju" ir spēkā līdz 2020. gadam, bet Kristeram 2019. gads būšot pēdējais viņa līgumā ar klubu.

Tāpat ir izskanējušas dažādas baumas par citu Latvijas futbolistu iespējamo pārnākšanu uz FK "Liepāja". Viens no viņiem ir "Ventspils" līderis Ritvars Rugins, bet šāds transfērs tomēr nenotikšot. Šobrīd aktuāls neesot arī jautājums par "RFS" sastāvā aizvadītajā sezonā maz spēlējušā pussarga Dāvja Indrāna iespējamo pārcelšanos uz Liepāju. Šajā jautājumā baumas ir vienas no komplicētākajām. Neoficiāla informācija liecina, ka "RFS" jaunais ģenerāldirektors Māris Verpakovskis nevēloties Rīgas kluba sastāvā redzēt Artūru Karašausku, lai arī Kara ar šo vienību jau esot vienojies par darba attiecībām. Tomēr izbrucējam ir ne tikai plusi, proti, individuāli spilgts sniegums, bet arī trūkumi – skolēni it kā uzskatot, ka uzbrucējs var negatīvi ietekmēt komandas mikroklimatu, kā tas bijis arī, Artūram spēlējot Liepājā. Toties "RFS" ļoti vēloties piesaistīt Jāni Ikaunieku, un aizkulisēs ir dzirdamas runas par iespējamu maiņas darījumu, kā rezultātā Jancis no Liepājas pārceltos uz "RFS", bet rīdzinieki pretī dotu Karašausku un Indrānu. Lai arī abi spēlētāji mūsējiem varētu noderēt, gribas apšaubīt to, ka "Liepājas" interesēs būtu šķiršanās no virslīgas potenciāli labākā spēlētāja, turklāt atdodot viņu saviem konkurentiem.