Futbola virslīgas A izlasē iekļauts Seidina Keitā

Atslēgvārdi futbols | fk liepāja | Seidina Keitā

Latvijas Futbola federācija paziņojusi virslīgas 2019. gada sezonas A un B izlases, kurās kopumā iekļauti trīs "Liepājas" pārstāvji, bet spēcīgākajā simboliskajā vienpadsmitniekā ir iekļuvis mūsējo aizsargs Seidina Keitā.

Simboliskās izlases noteica Latvijas Futbola federācijas Nacionālo izlašu treneru padome. Simboliskajā A izlasē iekļauti četru komandu pārstāvji, bet B izlases sastāvā – futbolisti no piecām komandām, ziņo LFF.

Nacionālo izlašu treneru padomē ir Slaviša Stojanovičs, Dainis Kazakevičs, Aleksandrs Basovs, Jakubs Dovalils, Jurijs Andrejevs, Vladimirs Serbins, Aleksandrs Jeļisejevs un Māris Smirnovs. Uz iekļaušanu simboliskajā izlasē varēja pretendēt tikai tie futbolisti, kuri piedalījušies vismaz 50% spēļu aizvadītajā sezonā.

Virslīgas čempionāta aizvadītās sezonas simboliskajā A izlasē iekļauti četru dažādu klubu pārstāvji – seši no "Riga", trīs no "RFS", kā arī pa vienam spēlētājam no "Ventspils" un "Liepājas". Simboliskajā A izlasē LFF treneru padome iekļāva piecus Latvijas futbolistus un sešus viesspēlētājus.

Savukārt simboliskajā B izlasē iekļuvuši piecu virslīgas klubu futbolisti. Četri spēlētāji aizvadītajā sezonā pārstāvēja "Valmieru Glass ViA", trīs spēlētāji "RFS", divi "Liepāju" un viens "Mettu". Septiņi no simboliskajā B izlasē iekļautajiem spēlētājiem ir Latvijas pārstāvji un četri leģionāri.

B izlasē no "Liepājas" spēlētājiem iekļauti centra pussargs Kristers Tobers un kreisās malas aizsargs Raivis Andris Jurkovskis.