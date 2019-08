Atslēgvārdi futbols | fk liepāja

Sešu zaudējumu sēriju beidzot pārtraukusi Aleksandra Starkova vadītā "Liepāja", kas rezultatīvā duelī gan nespēja noturēt divu vārtu pārsvaru un pēdējā sekundē izlaida no rokām uzvaru pār RFS (3:3), jau otro reizi īsā laikā uzdāvinot sāncenšiem spēles galotni. Šāvakara cīņu apkalpoja Lietuvas tiesnešu brigāde ar Donātu Rumšu, kurš parādīja deviņas dzeltenās kartītes, priekšgalā.

Liepājnieku vārtus pirmoreiz kopš atgriešanās no īres sargāja Krišjānis Zviedris – pamatvārtsarga Valentīna Raļkeviča nebija pat pieteikumā -, bet savainoto laukuma spēlētāju Vadima Žuļeva, Sedinā Keitā un rezervē atstātā Dodo vietā devās Roberts Krists Jaunarājs-Janvāris, Leonels Strumija un Ričards Fraidejs. Tikmēr Valds Dambrausks laukumā sūtīja tādu pašu sākumsastāvu, kāds pirms deviņām dienām kausā jau uzvarēja Liepājā (2:1).

"Liepājai" izdevās lielisks sākums, jau 34. sekundē izvirzoties vadībā. Bumba rikošetā no Lietuvas izlases aizsarga Edvīna Girdvaiņa atleca pie Amansiu Fortiša, kurš dāvanu izsaiņoja un no vārtu priekšas panāca 1:0. Rīdzinieki mēģināja atspēlēties, bet vēl viena atlēkusī bumba mājiniekiem deva jau 2:0. Dmitrijs Grigorjevs standartsituācijā glāba pēc Jāņa Ikaunieka sitiena ar galvu, bet Girdvainis ļāva kuldīdzniekam izdarīt atkārtotu sitienu. Astoņas minūtes vēlāk glābšanas riņķi viesiem pameta savainotā Raivja Andra Jurkovska vietā aizsardzībā spēlējošais Danu Spataru, kurš nogāza Tomāšu Šimkoviču, un Darko Lemajičs pārliecinoši realizēja pendeli (1:2), gūdams savus pirmos vārtus no 11 metru atzīmes šosezon.

Vārtu birums turpinājās, un jau puslaika izskaņā "Liepāja" atjaunoja divu vārtu pārsvaru. RFS iekrita aizsardzībā pēc teicamas tālās diagonālās piespēles, un labajā flangā viens palika Jānis Ikaunieks, kurš ieskrēja soda laukumā, nomānīja aizsargus un piespēles vietā meistarīgi trāpīja tālajā stūrī (3:1). Virslīgā vārtus neguvis ilgāk nekā trīs mēnešus, Jānis Ikaunieks šovakar guva tikpat vārtu, cik līdzšinējā Virslīgas sezonā kopā. Otrā puslaika sākuma piederēja viņa brālim pretējā komandā. 49. minūtē starpību līdz minimumam samazināja Dāvis Ikaunieks, kurš atlēkušo bumbu no 17 metriem teicami trāpīja mērķī (2:3) un vārtu guvumu nesvinēja, demonstratīvi pacēla rokas atvainojoties, bet 66. minūtē arī Dāvis gandrīz guva otros vārtus, taču trāpīja pa pārliktni.

Kompensācijas laikā Vitālijs Jagodinskis pēc stūra sitiena gan dabūja bumbu "Liepājas" vārtos, tomēr Rumšs pārliecinoši fiksēja Slavko Blagojevičam pārkāpumu pret vārtsargu. Dažas minūtes vēlāk pretuzbrukumā vēl vienu iespēju izglābties izniekoja Tins Vukmaničs, soda laukuma vidū lāga netrāpot pa bumbu, bet teju uzreiz izgājienu viens pret vienu nerealizēja mājinieki. Un par to ļoti dārgi samaksāja - pēdējā uzbrukumā spēlē Lemajičs pēc Aleksandra Solovjova centrējuma ar galvu izrāva 3:3.

"Liepāja" – RFS 3:3 (3:1)