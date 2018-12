Izmaiņas "Liepājā" un virslīgā

Atslēgvārdi futbols | virslīga | fk liepāja

Jaunajai sezonai turpina gatavoties futbola klubs "Liepāja", kura virslīgas komandas vadītāju štābā ir notikušas vairākas izmaiņas.

"Kurzemes Vārds" jau rakstīja, ka divu gadu līgums ir noslēgts ar komandas galveno treneri Gordonu Jangu, kura vadībā "Liepāja" pabeidza 2018. gada sezonu. Viņam arī nākamajā sezonā asistēs Mareks Zuntners, kurš turpmāk būs arī kluba sporta direktors. Darbu turpinās vārtsargu treneris Viktors Spole, bet prom no komandas ir fiziskās sagatavotības treneris čīlietis Rikardo Gastons Madarjaha Asensio. Paredzams, ka viņa vietā G. Jangs piesaistīs kādu angļu speciālistu, kura vārdu klubs pagaidām neatklāj, jo uz šo amatu esot divi kandidāti.

Izmaiņas skārušas kluba medicīnas daļu. Iepriekš komandas ārsta pienākumus pildījušā grieķa Nikolasa Karkaņa vietā "Liepājā" strādās Latvijas futbolā augstu vērtētais Jurijs Ksenzovs.

Tikmēr šogad spēlētāja karjeru pabeigušais uzbrucējs Kristaps Grebis ir kļuvis par "Liepājas" menedžeri, šajā tehniskā darbinieka amatā aizstājot Raimondu Grantu. Savukārt kluba īpašnieka Oļega Hramova dēla Marka Hramova jaunais amats būšot – sporta direktora asistents. Kluba preses sekretāra pienākumus jau sesto sezonu pildīs Dāvids Jansons, kura pienākumu saraksts gan ir krietni garāks par darbu ar medijiem.

Jau šīs sezonas laikā bija zināms, ka, sākot no nākamā čempionāta, Latvijas virslīgai būs jauns ģenerālsponsors. Piektdien līgas vadītāji pavēstīja, ka iepriekšējo ģenerālsponsoru, sporta bāru, bet faktiski – azartspēļu kompāniju – "Synottip" nomainīs cita azartspēļu kompānija "Optibet sporta bārs". Tādējādi Latvijas čempionāta augstākās divīzijas jaunais oficiālais nosaukums vismaz tuvākajos divos gados būs "Optibet Virslīga".

No 2006. līdz 2010. gadam turnīra nosaukums bija "LMT virslīga", no 2012. līdz 2015. gadam – "SMScredit.lv virslīga", bet pēdējās trīs sezonas no 2016. līdz 2018. gadam – "Synottip virslīga".