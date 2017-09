Atslēgvārdi virslīga | futbols

Latvijas "SynotTip" futbola Virslīgas 23. kārtas noslēdzošajā mačā "Jelgava" izturēja spiedienu, iesita un ar 1:0 viesos pieveica "Liepāja/Mogo" komandu. Vienīgos vārtus ar ļoti skaistu sitienu guva Gļebs Kļuškins.

"Jelgava", kas, visticamāk, šosezon paliks sestajā pozīcijā viesojās pie "Liepāja/Mogo", kurai šovakar bija nepieciešama tikai un vienīgi uzvara, lai sezonas turpinājumā izdotos reāli pacīnīties par "SynotTip" Virslīgas titulu. Līdzšinējās trijās šogad aizvadītajās abu komandu savstarpējās spēlēs trīs uzvaras bija guvuši liepājnieki - 2:1, 3:0, kā arī 3:1. Pirmo spēli pie "Jelgavas" komandas stūres šovakar aizvadīja krievu speciālists Raviļs Sabitovs.

Spēli gan šķietami aktīvāk iesāka viesi no Jelgavas. Aizsargs Mārcis Ošs piektajā minūtē no teju 25 metriem veica spēcīgu un precīzu tiešo brīvsitienu, kuru "Liepāja/Mogo" vārtsargs Valentīns Raļkevičs spēja atsist tikai ar lielām pūlēm.

Vēlāk aktivizējās arī liepājnieki, it īpaši, Artūrs Karašausks, kurš pastāvīgi bija ļoti aktīvs pie "Jelgavas" soda laukuma. Taču lielāko daļu no reizēm šī aktivitāte redzamus augļus(bīstamus momentus) pirmajā puslaikā nenesa. Izņēmums bija 14. minūte, kad Karašausks skaisti apspēlēja divus jelgavnieku aizsargus, bumbai vēlāk nonākot pie Kristiana Damiana Toresa, kurš no 20 metru attāluma apaļo priekšmetu šāva pāri vārtiem.

Atlikušajās pirmā puslaika minūtēs laukumā valdīja pamatā pozicionāls un nedaudz statisks futbols. Ik pa brīdim pie liepājnieku soda laukuma aktivizējās "Jelgavas" taizemiešu leģionārs Klērs Hē, tomēr tālejošākas sekas tas pie "Liepāja/Mogo" vārtiem neradīja. Pēc pirmā puslaika bezvārtu neizšķirts - 0:0.

Otro puslaiku, kā paredzams, aktīvāk uzbrukumā aizvadīja "Liepāja/Mogo". Fantastisku iespēju 52. minūtē neizmantoja puslaiku pārtraukumā laukumā nākušais Kristaps Grebis, kura no tuvas distances izdarīto sitienu lieliskā veidā ar kāju atvairīja jelgavnieku vārtsargs Kaspars Ikstens. 62. minūtē uzreiz no gaisa bumbu sita cits liepājnieks - Toress, tomēr arī šoreiz savā vietā pārliecinošs bija Ikstens.

"Neiesit tu, iesit tev" - šī teiciena patiesums pierādījās arī šajā spēlē. 66. minūtē uzbrukuma smailē nonāca jelgavnieks Gļebs Kļuškins, kurš veica izcilu sitienu, no visnotaļ asa leņķa skaisti pārceļot bumbu pāri vārtsargam Raļkevičam - 1:0 "Jelgava".

Atlikušajā laikā liepājnieki izmisīgi metās atspēlēties, tomēr allaž vietā bija pārliecinoši spēlējošais Ikstens. 89. minūtē Grebim gan izdevās gūt vārtus, tomēr spēles galvenais tiesnesis Mareks Ķere šajā situācijā saredzēja noteikumu pārkāpumu pret Ikstenu, vārtus neieskaitot.

"Jelgava" noturēja uzvaru ar rezultātu 1:0, izcīnot pirmos trīs punktus kopš 17. jūnija. "Liepāja/Mogo", turpretim, ar šo zaudējumu praktiski pielika punktu reālām izredzēm uz "SynotTip" futbola Virslīgas titulu.