Lauvas pret gladiatoriem Liepājas Kolizejā

Šovakar pulksten 19.45 Liepājas futbola lauvas "Daugavas" stadionā tiksies ar "Spartaku", kas Latvijas virslīgas kopvērtējumā atrodas 3. vietā. Abu komandu šīs sezonas pirmajās divās spēlēs ar 1:0 pārāki bija Jūrmalas gladiatori, un mūsējiem ir pienācis pēdējais brīdis revanšēties, lai iesaistītos cīņā par medaļām.

"Liepājas" un "Spartaka" sezonas pirmajās divās spēlēs mūsējiem piederēja ilgstošs teritoriālais pārsvars un netrūka arī iespēju gūt vārtus, taču pievīla realizācija. Jau pirmās spēles pirmajās minūtēs Delgado raidītā bumba nolēkāja pa viesu vārtu līniju, bet izbraukumā labākais moments bija Jānim Ikauniekam, pēc kura soda sitiena bumba trāpīja pa "Spartaka" vārtu stabu.

Jūrmalnieki abos mačos izturēja mūsējo spiedienu, atbildēja ar bīstamiem pretuzbrukumiem, bet savu sniegumu uzlaboja ar spēlētāju maiņām.

Sezonas ievadā abas komandas cīnījās vienlīdz nesekmīgi un gozējās kopvērtējuma apakšgalā, bet čempionāta gaitā uzlaboja savu sniegumu. "Spartaks" otrajā aplī bija virslīgas labākais klubs, kas nezaudēja septiņās spēlēs pēc kārtas, bet šo apli pabeidza ar katastrofālu 1:6 mačā pret "Rigu". Snieguma kvalitātes uzlabošana jūrmalniekiem ļāva ielauzties kopvērtējuma pirmajā trijniekā.

Savas pozīcijas uzlaboja arī "Liepāja", kas otrajā aplī nezaudēja piecos mačos, bet uzvarēja četras reizes. Šobrīd mūsējie ir uzvarējuši divās cīņās pēc kārtas, kas ir labākais rādītājs virslīgā.

Vasaras pāreju loga laikā abas komandas ir būtiski pārbūvējušas savu sastāvu. "Spartakam" ir jau 8 jaunpienācēji, no kuriem izceļami ir Aivars Emsis (no "Jelgavas"), Jānis Krautmanis, Klāvs Kramēns (abi no "Valmieras"), Verners Zalaks (no "Daugavpils") un Vilbers Peress (no Kosovas "Gjilani").

"Liepāja" pagaidām pretī var likt spilgto uzbrūkošo pussargu Amansio Fortišu (no "Ventspils") un Vugaru Askerovu, kurš savā faktiski dzimtajā pilsētā ir atgriezies no "Daugavpils". Tās sastāvā viņš 34 gadu vecumā ar 7 gūtiem vārtiem kļuva par vienu no virslīgas rezultatīvākajiem spēlētājiem. Askerovam ir Azerbaidžānas pase, bet virslīgā viņš neskaitās ārzemnieks, jo ir uzaudzis Latvijā, tāpēc šeit viņam ir piemērots vietējās asociācijas sagatavotā spēlētāja statuss, kura nav Latvijas pilsonim Kristianam Torresam.

Šodienas spēle būs jāizlaiž "Liepājas" centra pussargam Leonelam Strumijam, kuram diskvalifikācijas dēļ secen gāja arī abu komandu iepriekšējais duelis 12. maijā.

Papildu principialitāti spēlei varētu piešķirt divi iemesli. "Liepāja" pērn 4. novembrī uzvarēja ar rezultātu 1:0, kas mūsējiem garantēja līdzdalību UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā.

Principialitāti varētu vairot arī pēc iepriekšējās spēles beigām notikusī abu komandu spēlētāju savstarpējā grūstīšanās, kas šo komandu spēlēs vispār mēdz notikt ik pa laikam.

Pats galvenais principialitātes iemesls gan varētu būt liepājnieku pašlepnums, kas pēdējos gados spēlēs pret jūrmalniekiem ir krietni papluinīts. Pagājušajā sezonā mūsējie "Spartaku" uzvarēja tikai vienreiz, bet vēl pirms tam "Liepāja" jūrmalniekus uzvarēja teju pirms trim gadiem – 2016. gada 24. jūlijā. Tad Kristapa Grebja spēles izskaņā iesistie 2 vārti mūsējiem nodrošināja panākumu ar 4:3.

Šodienas spēles galvenais tiesnesis būs Latvijas vadošais futbola arbitrs Andris Treimanis, kuram asistēs Aleksejs Spasjonņikovs un Mārtiņš Svipsts. Pēc nesenā minimālā zaudējuma "Rigai" ar 1:2 "Liepāja" uzrakstīja atklātu vēstuli LFF, lūdzot atstādināt no tiesāšanas A. Spasjonņikova brāli Vitāliju.