Atslēgvārdi futbols | fk liepāja

"Optibet" Latvijas futbola Virslīgas 18. kārtas pirmajā spēlē "Liepāja", pateicoties nigērieša Ričarda Emekas Fraideja trīs gūtajiem vārtiem un Mārtiņa Ķigura lieliskajām piespēlēm, ar 4:0 sagrāva principiālo sāncensi "Ventspili".

Jau no paša mača sākuma laukumā bija vērojams ļoti atvērts futbols, kurā aktīvāki un gatavāki izskatījās liepājnieki. Otrās minūtes noslēgumā pilnībā pajuka "Ventspils" aizsardzība, bumbai sitiena pozīcijā nonākot pie Mārtiņa Ķigura, kura raidījumu izklupienā bloķēja ventspilnieki. Tiesa bumba atlēcienā nonāca pie Ričarda Emekas Fraideja, kurš to no ļoti tuvas distances panāca 1:0. Šajā situācijā gan Emeka Fraidejs atradās acīmredzamā aizmugures stāvoklī, ko nespēja fiksēt tiesnešu brigāde.

Turpinājumā labus sitienus garām vārtiem veica bijušais "Ventspils" futbolists Amansio Hosē Pintu Fortešs un Raivis Andris Jurkovskis, apliecinot "Liepājas" teritoriālo pārākumu. Savukārt ventspilnieku rindās vienīgās nopietnās aktivitātes uzbrukumā veica brazīliešu jaunpienācējs Lukass Vilella, kurš izcēlās ar tehnisku spēli. Laukumā redzams bija arī Kaspars Svārups, kamēr "Ventspils" komandas kapteinis Jevgeņijs Kazačoks rādīja ļoti blāvu sniegumu.

23. minūtē pirmo vārtu gūšanas iespēju izveidoja ventspilnieki, bīstami sitot Daniilam Ulimbaševam un Svārupam, kurš trāpīja pa vārtu stabu. Liepājnieki izrāvās pretuzbrukumā, Mārtiņam Ķiguram piespēlējot Emekam Fraidejam, kurš panāca 2:0 mājinieku labā. Vēl pēc astoņām minūtēm "Liepājas" vārtus glāba Valentīns Raļkevičs, liepājniekiem vēlāk atkal izraujoties pretuzbrukumā, Emekam Fraidejam ar pēdu veiksmīgi pielabojot Dodo sitienu un nokārtojot sev "hat-trick", kā arī 3:0 "Liepājas" labā.

Puslaika noslēgumā liepājnieki teju panāca arī četru vārtu pārsvaru, taču pēc Jāņa Ikaunieka izpildītā soda sitiena bumba lidoja nedaudz virs "Ventspils" vārtiem, kā arī to drošības labad atvairīja Ivans Baturins.

Pēc 15 minūšu atpūtas "Liepājas" futbolisti aizsardzībā neiesēdās un tupināja doties uz priekšu. 49. minūtē ātru uzbrukumu ar rezultatīvu raidījumu pirmajā pieskārienā noslēdza Fortešs (4:0).

Atlikušajās 40 minūtēs mača uzvarētāja liktenis reāli vairs mainīties nevarēja, laukumā turpinot ritēt ļoti atklātam futbolam. Liepājnieki bija tuvāk piekto vārtu gūšanai nekā ventspilnieki pirmo iesišanai. Lieliskas iespējas izcelties palaida garām gan Ķigurs, gan Jānis Ikaunieks, rezultātam saglabājoties 4:0 mājinieku labā.

Spēles noslēgumā Aleksandrs Starkovs deva iespēju "Liepājas" jaunajiem futbolistiem Artūram Smetanovam un Raivim Viļumsonam.

FK Liepāja - FK Ventspils 4:0 (3:0)