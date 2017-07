Liepāja dramatiskā mača galotnē izrauj uzvaru pret Daugavpili un iekļūst 1/4 finālā

Atslēgvārdi fk liepāja/mogo | futbols

Šovakar Latvijas kausā futbolā risinājās pēdējā 1/8 fināla spēle. BFC "Daugavpils" savās mājās kā līdzīgs ar līdzīgu cīnījās pret "Liepāja/Mogo". Mājinieki demonstrēja atzīstamu sniegumu, taču tikai spēles otrā puslaika kompensācijas laikā Liepājai uzvaru 1:0 izrāva Andris Raivis Jurkovskis.

Pēdējā Latvijas kausa izcīņas 1/8 fināla spēlē BFC "Daugavpils" tikās ar FK "Liepāja/Mogo" komandu. Liepājnieki aizvadītās nedēļas nogalē UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā izrāva dramatisku uzvaru pār ziemeļīru "Crusaders" (3:3 summā, liepājniekiem tiekot tālāk vairāk viesos gūto vārtu dēļ). Burtiski pēdējā liepājnieku uzbrukumā Artūrs Karašausks guva uzvaru nesošos vārtus un mājinieki iesoļoja otrajā kārtā. Virslīgā "Liepāja" ieņem trešo vietu, bet daugavpilieši 1. līgā atrodas sestajā pozīcijā.

Jau no spēles pirmajām minūtēm bez pārsteigumiem vairāk uzbruka "Liepāja". Pirmā nopietnā izdevība viesiem radās ap astoto minūti, kad tuvu pretinieku vārtiem nonāca Andris Raivis Jurkovskis, kurš gan neizpildīja veiksmīgu sitienu un neizmantoja savu iespēju.

Pēc neilga laika Daugavpils komandas soda laukumā par bumbu pacīnījās Alasane Diops, nogādājot to Markam Kurtišam, kurš guva vārtus, tomēr tie netika ieskaitīti, jo Kurtišs atradās aizmugurē. Liepājnieki gan turpināja uzbrukt un 21. minūtē nopelnīja savu pirmo stūra sitienu, kuru gan pēc centrējuma nenoslēdza rezultatīvi.

Kad pirmajā puslaikā bija nospēlētas gandrīz 30 minūtes, bīstamā pretuzbrukumā aizskrēja mājinieki. Savu pretspēlētāju Andri Krušatinu tuvu soda laukumam mēģināja apspēlēt Ričards Žaldovskis, tomēr Krušatins viņu apturēja ar pārkāpumu un nopelnīja dzelteno kartīti. Pats Žaldovskis izpildīja visai bīstamu brīvsitienu, taču Gļebs Sopots glāba savu komandu.

"Liepājas" dominance gan nemazinājās un kādā no epizodēm bumbu pāri Aleksandram Vlasovam pārmeta Jurkovskis, taču bumbu no tukšiem vārtiem izvilka Aleksandrs Ivanovs. Liepājnieki sacēla vētru pie pretinieku vārtiem, taču Daugavpils futbolisti to likvidēja.

Piecas minūtes pirms puslaika beigām "Daugavpils" pamatīgi satrauca "Liepāju". Žaldovskis no kreisā flanga spēcīgi šāva pa vārtiem, bumbu ar grūtībām atsitot Sopotam. Pirmais puslaiks noslēdzās ar ļoti aizraujošu cīņu, taču vārtus neviena no komandām neguva.

Otrajā puslaikā turpinājās interesants un skatāms futbols. Lai arī liepājnieki bumbu kontrolēja vairāk, tomēr mājinieki nekautrējās doties pretuzbrukumos. Kādā no tiem liepājnieki iekrita Daugavpils komandas slazdā un spēcīgu sitienu no metriem 20 veica Iļja Ševčuks, tomēr bumba lidoja mazliet pāri mērķim. "Liepāja" kādu brīdi nespēja izveidot nevienu uzbrukumu, kamēr vēl vienu reizi laba iespēja bija Žaldovskim, kurš gan savu iespēju neizmantoja.

15 minūtes pirms pamatlaika beigām "Daugavpils" tika pie iespējas izpildīt brīvsitienu no labas pozīcijas. Precīzu sitienu labā augšējā stūra virzienā izpildīja Žaldovskis, bet Sopots ar ļoti lielām grūtībām slaidā lēcienā bumbu atvairīja. Spēle turpinājumā bija ļoti līdzīga, turklāt viens pret vienu ar Liepājas vārtsargu gandrīz aizskrēja Edgars Urbāns, taču viņu apturēja viesu aizsargs.

BFC Daugavpils – FK Liepāja/Mogo 0:1 (0:0).

Vārti: Jurkovskis 90+3'.

Brīdinājumi: Zviadadze 7' Krušatins 30'.

Daugavpils: Vlasovs, Litvinskis, Vasiļjevs, Deružinskis, Borisovs, Ševčuks (Dubrovskis 86'), Ivanovs, Urbāns, Sokolovs, Skrebels, Žaldovskis.

Liepāja: Sopots, Kārkliņš, Diops, Ķigurs, Zviadadze (Drāznieks 64'), Ivanovs, Kurtišs (Tobers 57'), Jurkovskis, Tomkovičs, Kļava, Krušatins.

Galvenais tiesnesis: Andris Treimanis.