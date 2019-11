Atslēgvārdi fk liepāja, futbols, futbola virslīga

Latvijas "Optibet" futbola Virslīgas sezonas noslēdzošajā kārtā "Liepājai" par spīti mājinieku pārsvaram laukumā izdevās izbraukumā ar rezultātu 1:0 pieveikt "Ventspili", uzvaras vārtus 64. minūtē gūstot Raivim Andrim Jurkovskim. Par spīti zaudējumam ventspilnieki nosargāja vietu bronzas medaļu pozīcijā.

Abu komandu pirmajās trīs šās sezonas spēlēs katra vienība bija izcīnījusi pa uzvarai, kā arī tika fiksēts viens neizšķirts. Šodien maču ar trim četriem labiem uzbrukumiem iesāka liepājnieki, lielisku momentu neizmantojot Vugaram Askerovam, kurš no tuvas distances bumbu raidīja pāri vārtiem. Puslaika turpinājumā iniciatīvu pilnībā pārņēma "Ventspils", pie sitieniem no teicamām pozīcijām tiekot Gugam Palavandišvili, Anastasijam Mordatenko un Eduardam Tīdenbergam. Ventspilnieki vienā no epizodēm arī trāpīja pa vārtu stabu. Liepājnieki gan pilnībā neieslēdzās savā laukuma pusē, ik pa laikam izveidojot labus pretuzbrukumus.

Pagrieziena punkts mačā notika 64. minūtē, kad Raivis Andris Jurkovskis, atklāja rezultātu par labu "Liepājai" - 1:0. Tomēr bronzas medaļu kontekstā "Ventspili" glāba tas, ka "Metta" paralēlajā spēlē bija paveikusi fantastisku atspēlēšanos pret "Valmiera Glass/ViA" komandu (3:3).

Atlikušajā laikā Ventspilī liepājnieki turpināja koncentrēties uz pretuzbrukumiem, savus momentus izšķērdējot Ričardam Emekam Fraidejam un Vugaram Askerovam. Savukārt laukuma pretējā galā "Ventspils" par spīti pārsvaram bumbas kontrolē tā arī nespēja uzlauzt Krišjāņa Zviedra vārtus.

Līdz ar to "Ventspils", lai arī ar milzīgām grūtībām un veiksmes palīdzību, tomēr spēja izcīnīt 21. medaļu komplektu savā dalības vēsturē Virslīgā. Ventspilnieki bez godalgām palikuši tikai 1997. un 2017. gados. Bronzas medaļas "Ventspils" izcīnījusi devīto reizi vēsturē. Savukārt "Liepāja" līdz ar uzvaru apsteidza "Jelgavu", ierindojoties sestajā pozīcijā.