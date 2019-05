Atslēgvārdi fk liepāja | futbols | virslīga

"Optibet" futbola Virslīgas 12. spēļu kārtā tika aizvadīta pirmā spēle Slokas stadionā, kur rupja Viktora Ziemeļa kļūda ļāva Jūrmalas "Spartaka" uzbrucējam Gabrielam Šarpentjēram nokārtot mājinieku uzvaru ar 1:0.

Pirmo riezi šajā sezonā jūrmalnieki savu mājas spēli aizvadīja uz dabīgās zāles seguma Slokas stadionā, taču laukuma kvalitāte acīm redzami šajā laikā vēl ir ļoti vāja. Spēles ievadā "Liepāja" sāka aktīvāk un sitiena pozīcijā nonāca Dodo, kura raidījumu atvairīja Vitālijs Meļņičenko. Vairākkārt spēles ievadā komandas tika pie stūra sitienu iespējām, taču standarti nevienai no komandām rezultātu nedeva. Pēc 15 nospēlētām minūtēm Dodo ārto uzbrukumu ar pārkāpumu norāva Aleksandrs Obambots, saņemot dzelteno kartīti. 17. minūtē mājinieki bloķēja Dodo sitienu, bet pie atlēkušās bumbas pirmais tika Vadims Žuļevs, taču no labas pozīcijas liepājnieku aizsargs ar lielu spēku sita bumbu augstu virs vārtu pārliktņa. Pirmais "Spartaka" moments radās pēc 20 nospēlētām minūtēm, taču Nemanja Belakovičs raidīja bumbu pār vārtiem.

Raļkevičam pirmo reizi spēlē bija jāiesaistās pēc nospēlētas pusstundas, kad Belakovičs ar driblu apspēlēja vairākus liepājniekus un nometa bumbu Vitālijam Rečickim, kura sitienu vārtu apakšējā stūrī pārliecinoši tvēra viesu vārtsargs. Sešas minūtes līdz puslaika beigām Kristians Toress individuāli ielauzās soda laukuma priekšā un izpildīja sitienu labajā malā, bet ne bez pūlēm Meļņičenko spēja bumbu atsist, nosargājot bezvārtu neizšķirtu uz rezultāta tablo. Līdz ar to pirmās 45 minūtes noslēdzās bez vārtu guvumiem.

Otrais puslaiks iesākās bez būtiskām vārtu gūšanas iespējām. Bīstamākais moments izdevās Dodo, kurš ielauzās soda laukumā, taču viņa mēģinājums saastināt situāciju tika bloķēts. Abas komandas centās savus uzbrukumus veidot ar centrējumiem no flangiem, taču soda laukumā ne vienā ne otrā laukuma pusē nebija kam adresēt piespēli. Abu komandu treneri cerēja spēles ritējumu pamainīt ar spēlētāju maiņām. Divas labas iespējas radās uz maiņu nākušaja, Ričardam Fraidejam, bet pirmajā reizē viņš lēcienā neaizsniedzās līdz bumbai ar galvu, savukārt vēlāk no labas pozīcijas izvēlējās izdarīt piespēli uz zonu, kur neviena komandas biedra nebija.

Arī sākoties noslēdzošajām divdesmit minūtēm Fraidejs izniekoja kārtējo izdevību. Bumbai nonākot vārtu priekšā, Fraideis trāpija bumbu pa galvu Meļņičenko un aizsargi bumbu noslaucīja no vārtu priekšas. Pretējā laukuma pusē asu sitienu no soda laukuma robežas izdarīja Belakovičs, bet bumba lidoja nedaudz garām mērķim. Visai nesaprotamu lēmumu 78. minūtē pieņēma Ričards Enins, kurš nonāca ļoti labā sitiena pozīcijā, bet izlēma sitiena vietā atmest bumbu soda laukuma vidū, kur neviena no "Spartaka" spēlētājiem nebija. 88. minūtē Vitālijs Smitnovs soda laukuma tuvumā nogāza Dodo, dodot lielisku soda sitiena pozīciju "Liepājai". Soda sitienu izpildīja Jānis Ikaunieks, nodrebinot vārtu stabu. Ja bumba lidotu maķenīt pa kreisi, Meļņičenko nebūt glābējs, taču Ikauniekam nedaudz pietrūka līdz vārtu guvumam. Kompensācijas laikā standarta situāciju neizdevās izmantot liepājniekiem. Cīņā ar pretspēlētāju piespēli saviem aizsargiem centās izdarīt Viktors Ziemelis, bet viņa piespēle bija pa vidu saviem aizsargiem un pārāk spēcīga. Izrāvienā viens pret Raļkeviču aizskrēja Gabriels Šarpentjērs, raidot bumbu vārtos un izraujot "Spartakam" uzvaru ar 1:0.

Spēles beigās vēl abas komandas iesaistījās asumos, reaģējot uz Fraideja nesportisko rīcību pret Meļņičenko. Par to pa brīdinājumam jau pēc mača beigām saņēma gan "Spartaka" vārtsargs, gan liepājnieku aizsargs Keita.