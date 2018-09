"Liepāja/Mogo" trīsreiz satricina vārtu stabus, pendele salauž "Valmieras" pretestību

Atslēgvārdi futbols | virslīga | liepāja/mogo

"SynotTip" Virslīgas 23. kārtā Staicelē trīs reizes pa vārtu konstrukciju trāpīja "Liepāja/Mogo" futbolisti, taču tas neliedza Kurzemes komandai salauzt "Valmiera Glass/ViA" pretestību un izcīnīt uzvaru ar rezultātu 3:0 un atgriezties turnīra tabulas ceturtajā pozīcijā.

Iepriekšējās cīņās valmieriešiem pret Kurzemes komandu īpaši neveicās, tādēļ aizsardzībā Nikolajs Trubačovs izvietoja piecus spēlētājus. Taču ilgu laiku nullītes uz rezultāta tablo nesaglabājās. Pēc četrām aizvadītām minūtēm Raivis Jurkovskis veica reidu pa kreiso malu un izdarīja piespēli gar valmieriešu vārtiem. Verners Apiņš vārtu priekšā līdz bumbai neaisniedzās, bet pie vārtu tālā staba bumba nonāca uz kājas Ģirtam Karlsonam, kurš bez lielām grūtībām trieca bumbu vārtu tīklā un panāca rezultātu 1:0. Pēc nospēlētām desmit minūtēm vēlreiz Jurkovskis radīja vārtu gūšanas izdevību Karlsonam, taču šoreiz bumba lidoja krietni pāri mērķim. Līdz pirmā puslaika vidum valmierieši vairākkārt pietuvojas liepājnieku soda laukumam, taču līdz vārtu gūšanas situācijai nonākt neizdevās. Mājinieku vārtos savu reakciju nodemonstrēja Marks Bogdanovs, no divu metru attāluma tverot Apiņa ar galvu izdarīto sitienu. Taču vārtu guvums nebūtu skaitīts, jo liepājnieku uzbrucējs atradās aizmugures situācijā.

Cīņas 28. minūtē ar savu ērto, kreiso kāju spēcīgu sitienu izpildīja "Valmieras Glass/ViA" kapteinis Mārcis Ēglis, taču bumbai līdz vārtiem neļāva nonākt Gonzalo Negro, bloķējot valmierieša sitienu. Pēc nospēlētas pusstundas pamatīgu uzlidojumu pretinieku vārtiem veica "Liepāja/Mogo", uzstājīgi centrējot bumbu soda laukumā no flangiem. Vidzemes komandu vairākkārt no vārtu zaudējuma glāba Bogdanovs, kuram vairākkārt palīdzēja arī Gatis Kalniņš, tiekot pie bumbām otrajā stāvā. Pēdējās piecās puslaika minūtēs uz ilgāku laiku "Liepāja/Mogo" iespieda teju visus valmieriešus viņu soda laukumā, kur bumbu saņēma Karlsons un ar galvu trāpija pa vārtu stabu. Atlēkušo bumbu vēlreiz vārtos centās iedabūt Keita, taču Bogdanovs kaķa lēcienā spēja bumbu noķert. Līdz ar to puslaiks tā arī noslēdzās ar vienu vārtu starpību.

Uz otro puslaiku Nikolajs Trubačovs veica pārkārtojumus savā komandā, veicot divas spēlētāju maiņas un Kalniņu pārkomandējot uz uzbrukuma zonu. Otrā puslaika pirmajās minūtēs ļoti pamanāms bija Jurkovskis, kurš turpināja būt viens no aktīvākajiem liepājnieku uzbrukuma organizētājiem. Jurkovskis divreiz izveidoja bīstamas situācijas, bet trešajā reizē vēl norībināja vārtu pārliktni. Staicelē veiksme tik tiešām bija valmieriešu sabiedrotā. Cīņas 50. minūtē Staicelē jaunību pavadījušais Apiņš trāpīja pa vārtu pārliktni, jau trešo reizi bumbai trāpot pa "Valmieras" vārtu konstrukciju. Mača 55. minūtē "Valmiera Glass/ViA" nonāca pavisam tuvu tam, lai izlīdzinātu spēles rezultātu. Nominālajiem mājiniekiem padevās ātra pāreja pretuzbrukumā un piespēli soda laukumā saņēma Kalniņs, taču pieredzējušā futbolista sitiens lidoja pāri vārtu konstrukcijai. Pusstundu līdz mača noslēgumam vidzemnieki pretinieku soda laukumā ar bumbu nonāca pēc brīvsitienu izpildīšanas, taču bumbu vārtos valmieriešiem ievirzīt neizdevās.

Mača 67. minūtē straujš uzbrukums izdevās liepājniekiem, kuru rindās uzbrukuma smailē bija nonācis Apiņš. Elmārs Sietinsons, cenšoties izsist bumbu, notrieca staicelieti Apiņu no kājām un Aleksandrs Anufrijevs uz Bogdanova sargātajiem vārtiem nozīmēja 11 metru soda sitienu. Pendeli izpildīja Lionels Strumia, panākot rezultātu 2:0 par labu Kurzemes komandai. Neilgu brīdi vēlāk lielisku reidu veica Alvis Jaunzems, individuāli apspēlējot četrus pretspēlētājus un nonākot soda laukuma labajā malā. Vārtu priekšā piespēli saņēmušajam Kristeram Lūsiņam spēcīgs sitiens nepadevās un valmieriešiem savu vārtu rēķinu atklāt neizdevās. Trešos vārtus liepājnieki guva pavisam negaidīti. Vārtsarga laukumā ielekušo bumbu tehniski ļoti meistarīgi vārtsargam pāri pārcēla Karlsons, izceļoties ar saviem otrajiem vārtiem un panākot rezultātu 3:0.

Par atrašanos iedzinējos Valmieras līdzjutēji šajā spēlē nevarēja vainot savu vārtsargu, kurš glāba visās situācijās kurās spēja aizsniegties līdz bumbai. Darba Bogdanovam vidzemnieku vārtos bija ļoti daudz un nevienā no trīs vārtu zaudējumiem viņš īsti nebija vainojams. Spēles izskaņā valmierieši centās gūt goda vārtus, taču Arsens Beglarjans tā arī palika nepārspēts. Vēl kompensācijas laikā sāpīgi uz kājas uzkāpa Alvim Jaunzemam un mača pēdējos brīžus valmierieši pavadīja skaitliskajā mazākumā. Līdz ar to "Liepāja/Mogo" no Staiceles aizbrauca ar trīs gūtiem vārtiem un trīs punktiem turnīra tabulā.