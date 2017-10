"Liepāja/Mogo" uzveic RFS, Karašauskam divi vārti

Atslēgvārdi futbols | liepāja/mogo

Abus vārtus gūstot Artūram Karašauskam, "Liepāja/Mogo" sestdien Latvijas futbola čempionāta "Synottip" Virslīgas 25. kārtas spēlē izbraukumā Rīgā ar rezultātu 2:1 apspēlēja RFS vienību.

Visu dienu nedaudz līņāja un arī spēles laikā nokrišņi nemitējās, līdz ar to laukums bija mitrs. Tas vai lielā spēles nozīme, taču komandas spēli iesāka ļoti mierīgi un piesardzīgi. 14 minūtes bija nepieciešamas abām komandām, lai līdzjutēji sagaidītu pirmo sitienu pa vārtiem. Roberts Savaļnieks pa vidu tika ar bumbu līdz soda laukuma tuvumam un sita nedaudz garām tuvajam vārtu stabam. 19. minūtē Daniils Sizko kļūdījās, pārāk ātri izejot no vārtiem un El Hadži Gejs ar galvu bumbu raidīja tikai nedaudz pāri vārtu pārliktnim.

23. minūtē Eduards Višņakovs izlauzās cauri aizsardzībai, tika situācijā viens pret vārtsargu un raidīja bumbu vārtos, tomēr tiesnesis Andris Treimanis svilpa vēl pirms bumba šķērsoja vārtu līniju, jo Eduards, atbrīvojoties no aizsargiem, bija rīkojies ārpus noteikumu robežām. Kopumā gan liepājniekiem piederēja jūtams pārsvars bumbas kontrolē un reizi pa reizei kurzemniekiem arī izdevās sarīkot pa kādam uzbrukumam.

32. minūtē Roberts Uldriķis izskrēja soda laukuma tuvumā un tika nogāzts no kājām, RFS tiekot pie bīstamas standartsituācijas. Turklāt liepājnieki uzreiz saņēma divas dzeltenās kartītes, jo nesportiski rīkojās Torress, aizsperot bumbu jau pēc svilpes. Laša Šergelašvili no pašas soda laukuma robežas sita tikai nedaudz virs vārtu pārliktņa, un rezultāts palika nemainīgs. Pēdējās puslaika sekundēs Savaļnieks no gaisa lieliski trāpīja pa bumbu, raidot to vārtos, taču viens no liepājniekiem izvilka bumbu turpat no vārtu līnijas. Lai arī bumba biežāk bija pie Liepājas komandas, pirmajā puslaikā bīstamāk uzbruka RFS, taču rezultāts palika neatklāts - 0:0.

Otrā puslaika sākumā pamatīgi cieta Keitā, kuram bija nepieciešama medicīniskā palīdzība laukuma malā. Neraugoties uz īslaicīgo palikšanu mazākumā, liepājnieki turpināja iet uz priekšu un teju, teju par to samaksāja. 50. minūtē RFS pretuzbrukumā bumba no labās malas tika centrēta Eduardam Višņakovam, kurš ar galvu raidīja tikai nedaudz pāri vārtiem. Pāris minūšu vēlāk Šergelašvili pilnīgi nevainīgā situācijā, apstrādājot bumbu savā soda laukumā, aizskāra bumbu ar roku, un Treimanis norādīja uz 11 metru atzīmi. Artūrs Karašausks pendeli sita kreisajā apakšējā stūrī, Sizko pusi uzminēja, taču sitiens bija pārāk spēcīgs un liepājnieki izvirzījās vadībā - 1:0.

61. minūtē pēc tālas standartsituācijas Keitā bija lieliskā pozīcijā, palicis aizsardzības nepieskatīts, taču sitiens ar galu nebija precīzs. 64. minūtē pie labas standartsituācijas tika RFS, taču sitiens metrus piecus no soda laukuma robežas pretī vārtiem tika izdarīts pārāk augstu. 68. minūtē Karašausks guva otros vārtus mačā, no kreisās malas ar bumbu tiekot līdz aptuveni vidum un vārtos sitot pretkustībā - 2:0 Liepājas labā. 86. minūtē gan RFS atjaunoja intrigu. Pēc stūra sitiena bumba nonāca pie Kaspara Dubras, kurš iebakstīja bumbu vārtos - 1:2.

Liepājnieki mēģināja kavēt laiku pie katras iespējas, nopelnot par to pa pāris brīdinājumiem. RFS lauzās uz priekšu un kompensācijas laikā izveidoja lielu spiedienu uz viesu vārtiem, tomēr daudzie centrējumi rezultātu nedeva, un "Liepāja/Mogo" izcīnīja uzvaru ar 2:1.

RFS vairs atlikušas vien ļoti teorētiskas iespējas cīņā par čempiontitulu un atlikušajā čempionāta daļā galvenais uzdevums būs nosargāt vietu eirokausos nākamajai sezonai. Tāds pats uzdevums arī liepājniekiem, kuri, pateicoties šīs dienas uzvarai, sev izveidojuši pateicīgāku situāciju mērķa sasniegšanai. Turklāt liepājniekiem būs iespēja tikt pie eirokausu ceļazīmes arī Latvijas kausa izcīņas finālā.