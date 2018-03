"Liepāja" pamatlaika pēdējā minūtē izrauj uzvaru

Atslēgvārdi futbols | liepāja/mogo

Ar uzvaru "SynotTip" Virslīgas sezonu sākusi Latvijas vicečempione un kausa ieguvēja "Liepāja"/"Mogo", kas savā laukumā pamatlaika pēdējā minūtē izrāva uzvaru pār kausa finālisti un bronzas medaļnieci "Riga". Vienīgos vārtus kompensācijas laika trešajā minūtē guva argentīniešu centra aizsargs Gonsalo Negro.

Liepājnieku rezervē palika nesen no Latvijas izlases atbraukušie Kristians Damians Torress un Dmitrijs Hmizs, bet pat pieteikumā nebija Ģirta Karlsona, kuram nesen bija neliels savainojums. Galvenais treneris Tamazs Pertija izvēlējās shēmu 4-3-3, un viens no centra pussargiem bija tikai 17 gadus vecais debitants Kristers Tobers, kurš aizvadīja divus mačus Latvijas U19 izlasei veiksmīgajā turnīrā, bet savainoto Valentīnu Raļkeviču vārtos aizvietoja 21 gadu vecais Krišjānis Zviedris, kuram tā bija tikai otrā spēle Virslīgas karjerā. Tikmēr viesi spēlēja ar ierasto 4-2-3-1, un uz rezervistu soliņa vēl palika kādreizējais UEFA Eiropas līgas finālists Valerijs Fedorčuks. Ar kapteiņa apsēju laukumā devās Artūrs Karašausks un Oļegs Laizāns.

Pirmo pusstundu labāk aizvadīja "Riga", kas vairāk kontrolēja bumbu, nopelnīja daudz standartsituāciju un bieži pārtvēra mājinieku vertikālās piespēles uzbrukumu sākumfāzē. Puslaika izskaņā jau iniciatīvu pārņēma "Liepāja"/"Mogo", kas izveidoja divas iespējas pēc Karašauska centrējumiem no labās malas. Pirmajā epizodē 38. minūtē Raivim Andrim Jurkovskim neizdevās no gaisa trāpīt vārtu rāmī, bet trīs minūtes vēlāk pēc Jāņa Ikaunieka sitiena glāba rīdzinieku jaunpienācējs Germans Māliņš. 44. minūtē pirmais reālais moments beidzot bija arī viesiem, bet Zviedris tika galā ar Darko Lemajiča sitienu.

Otrā puslaika sākumdaļā labas iespējas bija "Riga" leģionāriem Volodimiram Bajenko un Bogdanam Vaščukam. Pirmais pēc stūra sitiena no tuvas distances netrāpīja vārtu rāmī, bet otrais pēc piespēles no kreisās malas cīņā ar aizsargu no gaisa sita pāri. Drīz pēc tam "Liepāja"/"Mogo" laukumā sūtīja izlašniekus Torresu un Hmizu un atguva teritoriālo pārsvaru, bet viesu rindās labi uz maiņu iznāca Sjerraleones izlasē spēlējušais Džordžs Deiviss, ar ātrumu izveidojot asu pretuzbrukumu.

Kad jau šķita, ka tiks fiksēts bezvārtu neizšķirts, mača izskaņā viss sagriezās par sliktu galvaspilsētas klubam. Vispirms bijušais liepājnieku futbolists Krišs Kārkliņš no muguras asi nospēlēja pret Karašausku, 90. minūtē nopelnot otro brīdinājumu, bet kompensācijas laika izskaņā Karašausks nopelnīja un pats arī izpildīja stūra sitienu, pēc kura pavisam brīvi ar galvu tālajā stūrī sita Gonsalo Negro (1:0). Arī pirms gada pirmajā kārtā Liepājā starp abām komandām rezultāts bija 1:0, vienīgos vārtus gūstot pēc stūra sitiena, bet toreiz pēc Kaspara Gorkša sitiena līksmoja rīdzinieki.