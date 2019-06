Atslēgvārdi futbols | fk liepāja

Aleksejam Višņakovam gūstot uzvaras vārtus, "SynotTip" Virslīgas 17. kārtas spēlē tabulas līdervienība "Riga" ar rezultātu 2:1 izbraukumā apspēlēja "Liepāju".

Abu komandu pirmajā duelī minimālu uzvaru izcīnīja rīdzinieki (1:0), bet liepājnieki šodien bija paņēmības pilni atdarīt par šo neveiksmi. 19. minūtē no standartsituācijas Jānis Ikaunieks no labās malas centrēja bumbu vārtu tuvumā, tur to ar galvu tālāk no vārtiem atsita Antonijs Černomordijs, bet pirmais pie bumbas bija Leonels Strumija, un argentīnietis, no 16 metriem sitot bumbu, ieripināja to apakšējā kreisajā vārtu stūrī. Strumijam tie bija pirmie vārti sezonā.

Nepagāja pat pāris minūtes, kad Emeka Fraidejs asi pārkāpa noteikumus pret Bopesu, kurš bija gatavs izdarīt sitienu no asa leņķa soda laukumā. Tiesnesis norādīja uz 11 metru atzīmi, un soda sitienu devās veikt Felipe Brisola. Brazīlietis, kurš guva vārtus arī pirmā apļa cīņā pret Liepāju (vienīgos vārtus mačā toreiz), bija nekļūdīgs, un rezultāts ātri bija izlīdzināts - 1:1.

Pirmais puslaiks noslēdzās neizšķirti 1:1, bet otrā puslaika ievadā mājiniekiem bija izcila iespēja atgūt vadību. Mārtiņš Ķigurs ar bumbu pietuvojās vārtiem, atdeva to pa sitienam Ikauniekam, kura sisto bumbu "Riga" vārtsargs Roberts Ozols atsita. Bumba nonāca pie Artūra Smetanova, kurš no izcilas pozīcijas brīvs pret vārtiem netrāpīja pietiekami labi pa bumbu. Drīz vien Smetanovs pēc Ikaunieka centrējuma no standartsituācijas pielika kāju bumbai, raidot to vārtos, tomēr tiesneša karodziņš bija pacelts - tika fiksēta aizmugure, un Smetanovam līdz saviem pirmajiem vārtiem Virslīgā būs joprojām jāpagaida.

60. minūtē pavisam negaidīti "Riga" pārņēma vadību mačā - Aleksejs Višņakovs saņēma bumbu labajā malā, milzīgā ātrumā iesteidzās soda laukumā un no asa leņķa raidīja bumbu pāri vāertsarga plecam, panākot 2:1 viesu labā. Dažas minūtes vēlāk pēc Ikaunieka brīvsitiena viesus no vārtu zaudējuma atkal glāba vārtsargs Ozols. Liepājai piederēja neliels pārsvars, pēdējās minūtēs arī liepājnieku vārtsargs Raļkevičs pie standartsituācijām devās uz pretinieku vārtiem, tomēr izmisīgie centieni izlīdzināt cieta neveiksmi, un "Riga" svinēja panākumu ar 2:1.

FK Liepāja - Rīga FC 1:2 (1:1)