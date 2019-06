Atslēgvārdi futbols | fk liepāja

"Optibet" futbola Virslīgas 19. kārtas spēlē Aleksandra Starkova vadītā "Liepāja" atspēlējās pret turnīra vicelīderi RFS un izcīnīja uzvaru ar 2:1. Sezonas pirmos vārtus guva 18 gadus vecais Latvijas izlases spēlētājs Kristers Tobers.

Mača ievadā aktīvāk uzbruka "Liepāja", tiekot pie stūra sitieniem, taču nopietni mājinieku komandas vārti pirmajās desmit minūtēs apdraudēti netika. Spēles devītajā minūtē pirmā izdevība no standarta situācijas radās RFS futbolistiem. Tomāšs Šimkovičs iecentrēja bumbu soda laukumā, kur viegli to ar galvu pārvirzīja Tomāšs Malecs, raidot bumbu zem vārtu pārliktņa. Līdz ar to rīdzinieki izvirzījās vadībā ar rezultātu 1:0. Pēc nonākšanas iedzinējos liepājnieki turpināja mesties uz priekšu, bet kurzemnieku vārtu guvums radās pavisam negaidīti. Kristers Tobers iegāja pretinieku soda laukumā caur labo malu un no ļoti asa leņķa izpildīja sitienu pārsteidzot Kasparu Ikstenu un visu RFS aizsardzību. Bumba lidoja vārtos un Tobers varēja atzīmet savu sezonas pirmo vārtu guvumu, izlīdzinot spēles rezultātu - 1:1.

Iepriekš no vārtu autora Tobera cietušais Šimkovičs no aizmugures ļoti agresīvi notrieca Keitu pie pretinieku laukuma puses vārtu staba. Par to RFS līderis saņēma tikai dzelteno kartīti. Pirmajā mača pusstundā lielākais neveiksminieks bija Roberts Savaļnieks, kuram bija divas simtprocentīgas vārtu gūšanas iespējas, taču abās reizēs RFS futbolists nedaudz saminstinājās, ar ko bija pilnīgi pietiekami, lai "Liepāja" paspētu glābt savus vārtus. Pēc pusstundas robežas sasniegšanas RFS nerealizēja divus lieliskus centrējumus. Vispirms Vitālijs Jagodinskis ar galvu pārsita bumbu pāri vārtiem, bet pusotru minūti vēlāk Gļebs Kļuškins uzsita virsū Valentīnam Raiļkevičam.

Savaļnieka trešo vārtu gūšanas epizodi ar pārkāpumu norāva Lionels Strumia, dodot iespēju RFS izpildīt bīstamu soda sitienu no pašas soda laukuma priekšas. Šimkoviča raidītais tiešais brīvsitiens lidoja nedaudz garām vārtu devītniekam. Pirms Mareka Ķeres puslaiku beigu signāla Šimkovičs izpildīja vēl vienu soda sitienu, bet bumba trāpīja spēlētāju mūrī un puslaiks noslēdzās ar vieniem vārtiem abām komandām.

Otrā puslaika sākumā Dodo veica bīstamu piespēli gar vārtiem, taču aizmugurē nonākušajam Fraidejam tik un tā neizdevās līdz bumbai aizsniegties. Mājinieki regulāri nonāca standartu situācijās, Šimkovičam turpinot izpildīt dažāda veida centrējumus. Taču nevienam no spēlētājiem soda laukumā neizdevās bumbas lidojumu mainīt, lai tā atrastu ceļu vārtos. Kopumā ilgu laiku otrajā spēles daļā vārtsargiem nenācās iesaistīties spēlē, jo bumbas centrējumi lidoja ārpus laukuma.

Mača 84. minūtē lieliska piespēle gar vārtiem padevās Mārtiņam Ķiguram, kurš vārtu priekšā atrada uz maiņu nākušo Danu Spataru. Rumāņu uzbrucējs ar galvu trāpīja bumbu pa vārtu stabu, bet atlēkusī bumba trāpīja pa muguru Ikstenam un ieleca vārtos. Tādējādi rezultāts kļuva 2:1 par labu Kurzemes komandai. Ne spēles pamatlaika beigās RFS līdz pretinieku vārtiem netika. Taču kompensācijas laika otrajā minūtē RFS nonāca tuvu rezultāta izlīdzināšanai. Pēc Šimkoviča centrējuma Naura Bulvīša sitienu atvairīja Raiļkevičs, bet Alans Siņeļņikovs trāpīja pa vārtu pārliktni. Atlēkusī bumba nonāca pie Maleca, kura sitiens iestrēga liepājnieku aizsardzības spēlētājos. Līdz ar to "Liepāja" noturēja minimālu pārsvaru un guva uzvaru ar 2:1, pietuvojoties ceturtajā vietā esošajiem valmieriešiem līdz viena punkta atstatumam.

