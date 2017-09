Viens aplis līdz finišam

Atslēgvārdi futbols | fk liepāja/mogo

Pēc Latvijas futbola virslīgas šīs sezonas pirmā apļa "Liepāja/Mogo" kopvērtējumā atradās tikai 5. vietā, ko, noslēdzoties trešajam aplim, ir nomainījusi pret čempionāta vicelīderes pozīciju. Tiesa, no līdera "Spartaka" mūsējie joprojām atpaliek 4 punktus, turklāt jūrmalniekiem ir viena spēle rezervē.

Liepājnieku progresu katrā aplī atspoguļo vienas uzvaras pieaugums – pirmajā aplī izcīnīti 7 punkti, otrajā – 10, trešajā – 13. Pēc pirmā apļa liepājniekiem nebija pamata optimismam, jo prognozēti blīvajā turnīra tabulā mūsējie atradās tikai 5. vietā, tomēr nebija arī pamata kaisīt pelnus uz galvas, jo no 1. vietas viņi atpalika tikai 4 punktus. Ja atstarpe nav mainījusies, bet pozīcija kopvērtējumā ir uzlabojusies, tad acīmredzamais secinājums ir, ka pašu rezultāti ir uzlabojušies, bet konkurenti ir spēlējuši mazāk sekmīgi. Pirms pēdējā apļa kopvērtējums gan joprojām ir ļoti blīvs, un neviens no tuvākajiem konkurentiem nav atpalicis tik tālu, lai nebūtu nopietni jārēķinās ar to iesaistīšanos cīņā par medaļām. Izņēmums ir ja nu vienīgi FK "Jelgava", kas pērn sasniedza savu augstāko virsotni virslīgā, bet šobrīd pretendē uz tā zemāko punktu. Jelgavnieki no 3. vietas pēc pirmā apļa ir atkrituši uz 6. vietu. Pirmajā aplī soli solī ar "Spartaku" ejošajai "Rīgai" turpinājumā bija četru un trīs spēļu sērijas bez uzvarām, bet "Ventspilij" gadījās pusotrs sausuma mēnesis sešu maču garumā.

"Liepāja/Mogo" bija izcila maijā (četras uzvaras četrās spēlēs), bet vēlāk punktus zaudēja ne vairāk kā divās spēlēs pēc kārtas. Svarīgi bija panākumi savstarpējās spēlēs pret komandām, kas pirmo apli pabeidza augstākās pozīcijās. "Jelgavu" Tamaza Pertijas vadītais kolektīvs šogad ir apspēlējis visās trīs savstarpējās spēlēs, "Rīgu" – pēdējos divos mačos, bet spēlēs pret "Ventspili" bilance ir viena uzvara un divi neizšķirti.

Pirmā apļa izskaņā liepājnieki nostabilizēja savu starta sastāvu, tomēr vasarā tika sagaidītas prognozējamās izmaiņas, pēc kurām vietu starta sastāvā zaudēja komandas kapteinis Ivanovs, kurš pēdējās cīņās iesaistās no rezervistu soliņa. Osipovs Liepāju pameta pēc domstarpībām ar T. Pertiju, no Doroševa klubs šķīrās pēc zaudējuma Belfāstā, Mickeviču izīrēja "Rīgai", bet Bačiašvili pārcēlās uz Lietuvu.

Pārmaiņu lielākais ieguvējs ir vārtsargs Raļkevičs, kurš ir kļuvis par stabilu pirmo numuru gan spēles laika, gan snieguma ziņā. Viņa rēķinā šosezon ir trīs sausie mači, un, lai arī Valentīnam gadās nedroši izgājieni un muļķīgi ielaisti vārti, kopumā ventspilnieks ievērojami progresē. Sastāva pārmaiņas ir palielinājušas Tomiča spēles laiku, daudz spēlē komandas jaunpienācējs, liepājnieks Karlsons, bet no citiem vasaras papildinājumiem virslīgā regulāri spēlē tikai Lebamba. Tomkovičs un Ševčuks to dara epizodiski, bet Jānis Ikaunieks pirms traumas aizvadīja tikai divus mačus.

"SYNOTTIP" VIRSLĪGAS TABULA

Spēles Uzvaras Neizšķirti Zaudējumi Vārti Punkti 1. "Spartaks" 17 10 4 3 26:18 34 2. "Liepāja/Mogo" 18 9 3 6 27:18 30 3. "Ventspils" 18 7 6 5 22:12 27 4. "Rīga" 18 7 6 5 20:15 27 5. "RFS" 17 8 2 7 21:21 26 6. "Jelgava" 18 5 3 10 16:26 18 7. "Metta/LU" 18 2 4 12 15:37 10



PĒDĒJĀ APĻA KALENDĀRS

16. septembris "Rīga" – "Liepāja/Mogo"

20. septembris "Liepāja/Mogo" – "RFS" (kausa pusfināls)

25. septembris "Liepāja/Mogo" – "Jelgava"

15. oktobris "RFS" – "Liepāja/Mogo"

22. oktobris "Liepāja/Mogo" – "Ventspils"

28. oktobris "Spartaks" – "Liepāja/Mogo"

4. novembris "Liepāja/Mogo" – "Metta/LU"

