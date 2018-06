Virslīga "Daugavas" stadionā atgriežas ar "Liepājas/Mogo" uzvaru pār "Mettu/LU"

Atslēgvārdi futbols | liepāja/mogo

Sestdien Latvijas futbola čempionāta "SynotTip" Virslīgas 11. kārtas spēlē izbraukumā Rīgā atjaunotajā "Daugavas" stadionā "Liepāja/Mogo" ar rezultātu 2:0 apspēlēja "Mettu/Latvijas Universitāti". Savus pirmos vārtus Virslīgā guva liepājnieks Mārtiņš Ķigurs.

Lai gan liepājnieki sāka spēli, kā gaidīts, ar lielāku iniciatīvu un pārņēma bumbas kontroli, astotajā minūtē "Mettas" pretuzbrukumā pārsteidza Tamirlans Džamalutdinovs, kurš ar tālšāvienu no aptuveni 25 metriem trāpīja pa liepājnieku vārtu pārliktni. Pusotru minūti vēlāk pēc Kristiana Torresa centrējuma no dažu metru attāluma Verners Apiņš ar galvu raidīja bumbu pāri laukumam. "Metta" pamazām iejutās lielajā laukumā, un spēles ritējums izlīdzinājās. 15. minūtē vēl viens bīstams moments pie viesu vārtiem, kad gan piespēles vietā būtu prasījies sitiens pa vārtiem.

Pusstundu pēc spēles sākuma liepājnieku uzbrukumā Torress no soda laukuma vidus piespēlēja kreisajā malā esošajam Artūram Karašauskam, Latvijas izlases uzbrucējs veica apspēlēšanas kustības, taču sitiens izdevās pagalam slikts. Minūti vēlāk Jānis Ikaunieks no metriem 15 raidīja bumbu pa vārtu pārliktni. Uzreiz pēc tam mājinieki pārkāpa noteikumus plus mīnus 25 metrus no vārtiem, un sekoja brīvsitiens. Ikaunieks izvēlējās uzreiz izdarīt sitienu, taču bumba lidoja krietni pāri vārtiem. 34. minūtē Karašausks vēlreiz no kreisās malas soda laukumā pietuvojās vidum un veica sitienu pretkustībā vārtsargam, taču bumba lidoja mazliet garām kreisajam vārtu stabam.

Liepājas pārsvars turpināja pieaugt, un 37. minūtē beidzot viesi panāca savu. Mārtiņš Ķigurs, saņēmis bumbu ar muguru pret vārtiem, veica pagriezienu ap savu asi un ar kreiso kāju no kreisās puses raidīja bumbu augšējā labajā vārtu stūrī - 1:0 "Liepājas/Mogo" labā. 21 gadu vecajam futbolistam tas bija pirmais vārtu guvums Virslīgas karjerā. Līdz puslaika pārtraukumam Karašauskam bija vēl viena teicama iespēja pēc mājinieku kļūdas pie vārtiem, bet otrā laukuma galā Krists Gulbis pēc stūra sitiena ar galvu raidīja bumbu pāri vārtiem. Puslaika pēdējā minūtē ārkārtīgi rupji nospēlēja "mettietis" Vladislavs Fjodorovs, no aizmugures ar taisnu kāju ieleca kājās Karašauskam, tomēr tiesnesis acīmredzama noraidījuma vietā izvēlējās parādīt tikai dzelteno kartīti.

Uz otro puslaiku Tamazs Pertija veica vienu izmaiņu liepājnieku sastāvā - Torresa vietā laukumā tika sūtīts Igors Kozlovs. 52. minūtē pēc Karašauska veiktā stūra sitiena bumba tika izsista tālāk no vārtiem, taču palika pie liepājniekiem, kuri vēlreiz veidoja uzbrukumu no labās malas, un bumba tika nogādāta vārtu priekšā. Tur Jānis Ikaunieks to raidīja nedaudz garām tālajam vārtu stabam. 56. minūtē bīstamu uzbrukumu sarīkoja mājinieki, taču iespēju izdarīt labu sitienu palaida garām. Uzreiz sekoja liepājnieku pretuzbrukums, taču Karašausks kārtējo reizi to neizmantoja, šoreiz divcīņā piekāpjoties aizsargam.

64. minūtē Apiņš no soda laukuma pēc centrējuma ar galvu sita bumbu mazliet garām labajam vārtu stabam. Dažas minūtes vēlāk pirmo vārtu guvējs Ķigurs izgāja viens pret četriem mājiniekiem, Ošs laikus iznāca no vārtiem, bet Ķigurs tik un tā no ļoti asa leņķa paspēja izdarīt sitienu. Ošs bumbu atsita. Tiešām ļoti bīstamu momentu tā arī vairs nebija līdz pat mača izskaņai. Pēc Kozlova sitiena no labās malas bumbu atsita Ošs, bet pirmais pie tās bija Karašausku nomainījušais Kristaps Grebis, kurš nekavējoties sita to vārtos un panāca 2:0.

Otro vārtu zaudēšana pielika punktu "Mettas/LU" cerībām izglābties no neveiksmes, un Liepāja svinēja uzvaru ar 2:0, turnīra tabulā atgriežoties ceturtajā pozīcijā.