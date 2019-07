Zviedri jau pirmajā minūtē izvazā "Liepājas" aizsardzību un uzvar ar 2:0

Atslēgvārdi fk liepāja | futbols | Eiropas līga

UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā mačā FK "Liepāja" izbraukumā ar rezultātu 0:2 piekāpās Zviedrijas komandai "Norrköping", tādējādi nostādot sevi ļoti sarežģītā situācijā pirms atbildes spēles. Liepājnieki vārtus ielaida jau mača pirmajā minūtē.

Liepājas vienībai šajā mačā nācās iztikt bez viena no komandas atslēgas spēlētājiem Jāņa Ikaunieka, kuram spēlēt liedz savainojums. Salīdzinājumā ar iepriekšējo Eirokausa spēli Minskā, kurzemnieki malā atstāja Danu Spataru, viņa vietu sākumsastāvā ieņemot Mārtiņam Ķiguram. Tikmēr zviedriem bija jāiztiek bez Jūrdana Lāšona, kurš gatavojas pāriet uz Maskavas "Spartak".

Liepājnieku cerības uz savu vārtu nosargāšanu pēc iespējas ilgāk izčākstēja jau pavisam ātri. "Norrkoping" jau mača pirmajā minūtē sarūpēja kurzemniekiem aukstu dušu, atklājot spēles rezultātu ar savu pirmo uzbrukumu. Bumbu Valentīna Raļkeviča sargātajos vārtos raidīja zviedru pussargs Sīmons Terns, panākot rezultātu 1:0 par labu mājiniekiem. "Norrköping" futbolisti ar piespēlēm pilnībā izvazāja viesu aizsardzību, ļaujot Ternam sistu bumbu praktiski tukšos vārtos neviena netraucētam. Arī spēles turpinājumā bumba lielākoties atradās kurzemnieku laukuma pusē un ik pa brīdim pie "Liepājas" vārtiem tika skandināti trauksmes zvani, mājiniekiem bīstami apdraudēt Aleksandra Starkova trenētās komandas vārtos. Mača 14. minūtē izcila iespēja dubultot pārsvaru radās Kristoferam Nīmanam, bet viņa sitiens no tuvas distances lidoja pāri vārtiem.

"Liepājas" komanda dzīvīgāka palika pēc ūdens pauzes pirmā puslaika vidū. Mārtiņš Ķigurs no malas ielauzās līdz soda laukuma priekšai un izdarīja sitienu tuvajā apakšējā stūrī, kuru lēcienā nācās ķert Īsakam Petešonam. Spēles turpinājumā ilgāku laiku mačs risinājās bez momentiem, bet īsi pirms pirmā puslaika izskaņas Fraidejs veica līdzīgu sitienu kā iepriekš Ķigurs, taču bumba iestrēga zviedru aizsardzības mūrī un līdz vārtiem nenonāca. Kopumā pēc nospēlētām 45 minūtēm statistiska uzrādīja, ka katra komanda vārtu virzienā mēģinājusi raidīt sešus sitienus, bet vārtu rāmī katrai komandai bumba lidoja pa reizei, atšķirība vien tā, ka "Norrköping" sistā bumba šķērsoja arī vārtu līniju, dodot mājiniekiem pārsvaru 1:0.

Otrajā puslaikā ievadā "Liepāja" mēģināja veidot savus uzbrukumus, bet mājinieki meklēja iespējas veikliem pretuzbrukumiem. Vienā no zviedru uzbrukumiem Kristofers Nīmans sadūrās ar Liepājnieku aizsargu Keita. Āfrikānim epozode noslēdzās visai sāpīgu, bet Nīmans saņēma pirmo brīdinājumu šajā spēlē. Mača skatītāji gan uzskatīja, ka Keita pamatīgi pietēlojis, mača turpinājumā izsvilpjot liepājnieku aizsargu.

63. minūtē ar kritienu pretinieku soda laukumā 11 metru soda sitienu cerēja nopelnīt Fraidejs, taču spēles soģis nekādi nereaģēja uz liepājnieka acīm redzami apzināto nenoturēšanos kājās. Aizvien vairāk tuvojoties spēles izskaņai, "Norrköping" futbolisti atdeva viesiem iniciatīvu un bumbas kontroli, aicinot uzbrukt, lai paši varētu veidot bīstamus pretuzbrukumus. Taču "Liepājas" komanda spēlēja bijīgi un neuzdrošinājās lieliem spēkiem iet uz priekšu. Līdz ar to kurzemniekiem bīstami vārtu gūšanas momenti neradās.

Šāda kaķa un peles spēlēšanās apnika uz maiņu nākušajam Seadam Haksabanovičam, kurš ar strauju garām gājienu sev aiz muguras atstāja Lionelu Strumiu un no distances raidīja spēcīgu un precīzu sitienu vārtu augšējā stūrī, panākot rezultātu 2:0 par labu "Norrköping". Haksabanovičam sitiena brīdī apkārt bija pieci "Liepājas" futbolisti, kas eleganto vārtu guvumu padarīja vēl iespaidīgāku. Pēc otrajiem ielaistajiem vārtiem nosēdās arī liepājnieku baterijas un Aleksandra Starkova padotie neko vairs mača izskaņā neizveidoja. Līdz ar to no Norčepingas Kurzemes komanda atgriežas ar divu vārtu deficītu, kas pirms atbildes spēles neļauj lolot lielas cerības uz skandināvu barjeras pārvarēšanu.