Balceram divi vārti un AHL spēles pirmās zvaigznes tituls

Amerikas Hokeja līgā (AHL) ar diviem vārtu guvumiem komandas 3:0 uzvarā atzīmējies Rūdolfs Balcers.

Rūdolfs Balcers lielā mērā nokārtoja Sanhosē „Barracuda” uzvaru viesos pār Stoktonas „Heat”. Latviešu uzbrucējs spēles 16. minūtē atklāja rezultātu, kad savāca ripu vārtu priekšā un no tuvas distances raidīja to vārtos. Otrā perioda pirmajā minūtē Balcers panāca arī 2:0, kad viņš no uzbrukuma zonas malas vēlreiz ielauzās vārtu tuvumā, bet pusminūti vēlāk „Barracuda” panāca arī 3:0, kas tā arī palika mača gala rezultāts.

Balcers izdarīja četrus metienus un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu plus divi. Divi gūtie vārti, ieskaitot uzvaru nesošos, ļāva viņam iegūt mača pirmās zvaigznes titulu. Kopumā šosezon Balcers, kurš iepriekšējā nedēļas nogalē piedalījās AHL Zvaigžņu spēlē, guvis 12 vārtus un izdarījis 19 rezultatīvas piespēles 41 mačā, turklāt divus vārtus viņš guvis trešajā spēlē pēc kārtas (ieskaitot Zvaigžņu spēlē paveikto). Balcers ir 47. rezultatīvākais spēlētājs līgā, taču astotais labākais debitantu konkurencē.