Balcers iemet vairākumā un palīdz "Senators" uzvarēt papildlaikā

Nacionālajā hokeja līgā savus otros vārtus karjerā guvis jaunais latviešu hokejists Rūdolfs Balcers, kurš palīdzēja Otavas „Senators” ar 4:3 izbraukumā pārspēt Vinipegas „Jets”.

Rūdolfs Balcers nospēlēja 11:50 minūtes, turklāt vairāk nekā trīs minūtes spēlēja vairākumā. Tieši vairākumā Balcers atzīmējās ar vārtu guvumu, tobrīd otrā perioda vidū panākot 2:2. Viņam tie bija otrie vārti NHL, bet kopumā 15 aizvadītajās spēlēs viņš savācis piecus punktus (2+3).

Šodienas mačā Balcers arī izdarīja četrus metienus pa vārtiem, taču nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu mīnus viens. Viņam šodien bija pagaidām vēl īsās NHL karjeras otrs lielākais spēles laiks un atkārtots metienu skaita rekords. Četru spēļu laikā Balcers paspējis savākt trīs punktus, vairāk nekā savās pirmajās 11 NHL spēlēs.

Šodienas mačā Vinipegā Balcera komandai izdevās izvirzīties ar realizētu vairākumu jau otrajā minūtē. Pretinieku sastāvā Dmitrijs Kuļikovs pamanījās jau pašā mačā sākumā nopelnīt sešas soda minūtes pēc kārtas, taču Vinipegai tas izrādījās veiksmīgs pavērsiens, jo divreiz tika iemests mazākumā, pārņemot vadību ar 2:1. Lieliski nospēlēja Brendons Tanevs, realizējot izgājienu viens pret viens un vēlāk ātrajā uzbrukumā ar piespēli izkārtojot brīvu metienu Taileram Maiersam.

Balcers panāca neizšķirtu otrajā periodā, īstajā brīdī noslidojot gar vārtiem un pieliekot nūju Raiena Dzingela mestajai ripai. Savukārt vadību „Senators” trešā perioda pirmajā minūtē, trešo reizi realizējot vairākumu. Par to parūpējās Mets Dušeins, bet arī šoreiz pārsvars netika nosargāts, jo Maierss 55. minūtē panāca neizšķirtu ar metienu no Otavas zonas centra.

„Senators” šajā mačā uzbruka vārtiem krietni vairāk (metienu skaits 41:26) un papildlaikā tika pie uzvaras ar 4:3. Uzvaras vārtus guva Dzingels pēc Krisa Tīrneja izcīnītas ripas uz pretinieku zilās līnijas. Otavas sastāvā šajā mačā pa diviem punktiem guva Dzingels, Dušeins, Stouns un jaunais slovāku aizsargs Kristiāns Jarošs.

Līdz ar šo panākumu Otava pietuvojies 50 punktu robežai, bet šobrīd ar 49 punktiem 58 spēlēs joprojām ieņem pēdējo vietu līgā, neskatoties uz to, ka šonakt tika pieveikta Rietumu konferences vicelīdere. „Jets” iegāza 14 nopelnītās soda minūtes, kamēr „Senators” saņēma tikai divus noraidījumus.

