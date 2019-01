Pēc sava pirmā vārtu guvuma Nacionālajā hokeja līgā (NHL) latviešu uzbrucējs Rūdolfs Balcersbija priecīgs, ka viņam atzīmēties pasaules spēcīgākajā čempionātā izdevies tik ātri.

"Tas ir lieliski, ka jau tik ātri varēju gūt savus pirmos vārtus NHL. Sajūta ir tiešām brīnišķīga," pēc mača teica Balcers. "Senators" sestdien un svētdien aizvadīja spēles pateicīgā laikā arī Latvijas hokeja līdzjutējiem, mačiem sākoties jau plkst.20 pēc Latvijas laika.

"Protams, tik agra spēle to ļāva skatīties arī cilvēkiem manās mājās. Latvijā tas ir pulksten 20 vakarā, līdz ar to spēli varēja vērot arī mani vecāki un citi man tuvi cilvēki," gandarīts bija Balcers.

Savos pirmajos divos NHL mačos Balcers gan pie ievērojama spēles laika vēl nav ticis, spēlējot mazāk par desmit minūtēm ik spēlē.

"Pirmajā spēlē sajutu, kāds šeit ir hokejs. Otrajā mačā jau jutos labāk un centos izveidot saspēli, spēlēt vienkārši," izteicās latvietis.

Balcers kļuvis par 15.Latvijas hokejistu, kurš guvis vārtus NHL regulārā čempionāta spēlēs. Tikai deviņi no 19 latviešu laukuma spēlētājiem guvuši vārtus savās debijas sezonās.

Balcera pārstāvētā Otavas "Senators" savā laukumā ar rezultātu 4:5 (0:2, 4:2, 0:1) piekāpās Karolīnas "Hurricanes" vienībai, ciešot astoto zaudējumu pēc kārtas.

Svētdienas mačā "Senators" komandai spēles pirmās piecas minūtes bija nesekmīgas, jo pretinieki realizēja vairākumu un iemeta arī mazākumā, ar gūtiem vārtiem atzīmējoties Džastinam Folkam un Brokam Makdžinam. Otrajā periodā otavieši divreiz vienus vārtus atguva, bet abas reizes viesi atjaunoja divu vārtu pārsvaru. Laukuma saimniekiem vārtus guva Mets Dišēns un Raiens Dzingels, bet viesiem precīzi meta Džeikobs Slevins un Dugī Hemiltons.

Nonākuši grūtībās, "Senators" hokejisti nepadevās, un trešo reizi periodā atguva vienus vārtus, pirmo reizi karjerā ripu NHL komandas vārtu tīklā raidot Balceram. Epizode iesākās ar dāņa Mikela Bedkera piespēli Krisam Tīrnijam, kurš ieslidoja "Hurricanes" aizsardzības zonā un atdeva ripu Balceram - latvietis pietuvojās vārtiem un raidīja ripu garām Petram Mrāzekam, panākdams 3:4.

Ar to gan "Senators" hokejistiem nebija gana, un astoņas sekundes vēlāk Žans Gabriels Pažo ar netveramu metienu izlīdzināja rezultātu. Trešā perioda astotajā minūtē Džastins Viljamss atjaunoja viesiem vadību, bet mājiniekiem atspēlēties neizdevās un tika ciests zaudējums ar 4:5.

Balcers savā otrajā NHL mačā uz ledus pavadīja astoņas minūtes un 45 sekundes, kas bija mazākais laiks komanda. Viņam atvēlētajās minūtēs liepājnieks vienu reizi meta pa vārtiem, bloķēja vienu metienu un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1. Savā debijas mačā viņš nospēlēja minūti mazāk.

Tāpat Balcers un Pažo atkārtojuši "Senators" rekordu visātrāk gūtajos vārtos. 2011.gada oktobrī to iespēja Džeisons Speca un Dāniels Alfredsons.

"Senators" komanda gan ir starp vājākajām NHL - pašlaik tai ir astoņu zaudējumu sērija, turklāt vienība ar 35 punktiem 43 spēlēs ir Austrumu konferences pēdējā vietā. Tikmēr "Hurricanes" ar 43 punktiem 41 mačā ir desmitajā vietā Austrumos.

Nākamo maču "Senators" aizvadīs trešdien, kad izbraukuma spēļu sērijas ievadā spēkosies ar Anaheimas "Ducks".

