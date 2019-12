Balcers pārspēj Kivlenieku un atkārto komandas rekordsēriju

Amerikas Hokeja līgā spoži spēlēt turpina latviešu uzbrucējs Rūdolfs Balcers, kurš ar vārtiem un rezultatīvu piespēli palīdzēja Belvilas "Senators" sagraut Matīsa Kivlenieka pārstāvēto Klīvlendas "Monsters" (7:1).

Sezonas sākumu izlaidis savainojuma dēļ, Rūdolfs Balcers vismaz pie viena rezultativitātes punkta ir ticis visās desmit spēlēs. Šonakt viņš 37. minūtē asistēja komandas piektajā vārtu guvumā un 58. minūtē pats pielika sagrāvei treknu punktu. Balcers izdarīja vienu metienu un sakrāja pozitīvu lietderību +2, taču starp spēles trim zvaigznēm netika iekļauts. Matīss Kivlenieks atvairīja 25 no 32 metieniem.

Balcers desmit spēlēs ir sakrājis 15 (6+9) punktus, piecās spēlēs izceļoties ar diviem un pārējās piecās – ar vienu punktu. Vidēji spēlē Balceram ir 1,50 punkti, kas starp vismaz desmit mačus aizvadījušajiem hokejistiem ir labākais rādītājs līgā. Balcers atkārtoja komandas rezultativitātes sērijas rekordu, kas pieder viņa maiņas biedram Dreikam Batersonam, kurš šosezon ar 31 (10+21) punktu ir rezultatīvākais spēlētājs visā līgā. Šajā desmit spēļu nogrieznī, kopš Balcers ir ierindā, 21 gadu vecais amerikānis gan par punktu apsteidz 22 gadus veco latviešu uzbrucēju - 4+12.

