Balcers turpina rezultativitātes punktu sēriju un gaida izsaukumu uz NHL

Amerikas hokeja līgā trešo spēli pēc kārtas ar rezultativitātes punktu izcēlies Rūdolfs Balcers, kura pārstāvētā Belevilas "Senators" ar 1:2 piekāpās Manitobas "Moose".

Rūdolfs Balcers rezultatīvi piespēlēja trešā perioda sākumā, samazinot rezultāta starpību līdz mīnus viens - 1:2. Latviešu uzbrucējs izdarīja arī divus metienus un spēli pabeidza ar neitrālu lietderības koeficientu. "Senators" izbraukumā Manitobas "Moose" piekāpās ar 1:2, lai gan izdarīja krietni vairāk metienu - 39:27.

Nākamo spēli Belevilā bāzētā komanda aizvadīs pēc divām dienām pret "Binghamton". Savukārt trīs izbraukuma spēļu sēriju noslēdzis Otavas "Senators", kas nākamo spēli aizvadīs mājās pret Ņujorkas "Rangers". Balcers trīs aizvadītajās AHL spēlēs izcēlies ar četriem (3+1) punktiem.

Rudolfs Balcers (1st) and Christian Jaros (5th) picked up the assists on Jordan Szwarz's 4th goal of the season. Belleville trails 2-1 in the 3rd. #GoSensGo pic.twitter.com/KhenthztV1