HK "Liepāja" piesaista arī Diļevku un Miezi

Atslēgvārdi hokejs | hk liepāja | māris miezis | Māris Diļevka

Turpinot sastāva papildināšanu, hokeja komanda "Liepāja" noslēgusi līgumus ar uzbrucējiem Māri Diļevku un Māri Miezi.

Miezis karjeru sāka "Liepājas metalurga" sistēmā, bet galvenajā komandā nepaguva debitēt un kopš 2013. gada spēlēja savas dzimtās pilsētas Jelgavas vienībā "Zemgale". Pagājušajā sezonā viņš "Optibet" Virslīgas regulārajā sezonā un izslēgšanas turnīrā 34 spēlēs izcēlās ar 12 vārtiem un 12 rezultatīvām piespēlēm.

"Vienmēr kad braucu uz Liepāju, mani pārņem patīkams sajūtas, it īpaši, kad tiek šķērsota Liepājas robeža. Esmu šeit aizvadījis visu bērnību, jau no sestās klases, tā ka esmu šeit uzaudzis. Liepāja ir mana dzīves skola, visi treneri un spēlētāji, tie visi ir zināmi un pazīstami. Un atgriezties vienmēr ir labi, šeit ir visi mani draugi," paudis Miezis, kurš uzskata, ka gaidāmajā sezonā Kurzemes vienībai jātiecas pēc augsta rezultāta."Skatoties pēc tā, kā komanda veidojas un cik spēcīgi gan fiziski, gan mentāli ir visi spēlētāji, kas šogad savākti, mēs iesim tikai uz kausu. Kluba vadība vēl nav pateikusi mērķus, bet domāju, ka spēlētāji jau ir noskaņojušies uz to, ka šī būs tā sezona, kad Liepājā tiks atgriezts kauss."

Arī Diļevka izaudzis "Liepājas metalurga" sistēmā, savulaik vēl pagūstot uzspēlēt Baltkrievijas atklātajā čempionātā. Latvijā viņš spēlējis tikai Liepājas klubos, izņemot divas sezonas leģionāra gaitās - MHL B divīzijas klubā Kišiņevas "Platina" un Norvēģijas otrās līgas komandā "Gjøvik", kuras rindās pagājušajā sezonā 30 spēlēs atzīmējās ar 16 vārtiem un 11 piespēlēm.

"Ir labi atgriezties Liepājā. Viens gads aizvadīts Norvēģijā, jāatzīst - pietrūka mājas. Tāpēc man ir prieks, ka šogad varēšu aizstāvēt Liepājas pilsētas godu un cīnīties par uzvarām," pauž spēlētājs. "Čempionāts ar katru gadu aug un paliek grūtāks līdz ar to tas būs interesants. Domāju, ka ar šādu komandas sastāvu varētu atkal pierādīt, ka varam uzvarēt un cīnīties par zeltu un kausu."