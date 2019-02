Hokeja treneri mācās no Boba Hārtlija

Atslēgvārdi hokejs | lsss | seminārs | Bobs Hārtlijs | treneri

Aizvadītās divas dienas Liepājas Sporta spēļu skolas hokeja treneri pavadīja "Volvo" ledus hallē, kur notika Latvijas Hokeja federācijas rīkotais seminārs, vēsta Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Sporta spēļu skola” pārstāve Simona Laiveniece.

Semināra abas dienas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības vadīja Latvijas nacionālās valstsvienības galvenais treneris Bobs Hārtlijs. Treneri bija uz ledus kopā ar Latvijas hokeja izlases treneri Arti Ābolu, uzklausīja fiziskās sagatavotības treneri Ēriku Visocki, antidopinga speciālistu Ivanu Šapošņikovu, kardioloģi Sofiju Ļebedevu un sporta diagnostikas un fiziskās sagatavotības speciālistu Jēkabu Grīnbergu.

Kopīgi semināra pasniedzēji un dalībnieki meklēja atbildes uz jautājumiem par treniņu plānošanu, trenera pamatfunkcijām ikdienas darbā sezonas garumā, antidopingu, sporta diagnostiku un fizisko sagatavotību, kā arī bērnu un pieaugušo sporta fizioloģiju hokejā.

Liepājas Sporta spēļu skolas hokeja metodiķis un treneris Kārlis Liepiņš atzīst notikušo semināru par vērtīgu: “Daudz ko no tā, par runājām, jau zināju, bet vienmēr ir labi zināšanas atsvaidzināt – runājām ne tikai par treniņu plānošanu, bet plānošanu mēneša un gada griezumā, runājām par komunikāciju ar vecākiem, par to, kā visu izdarīt visaugstākajā līmenī. Ēriku Visocki klausos jau kādu piekto reizi, bet vienmēr var uzzināt ko jaunu! Nenoliedzami, Bobs Hārtlijs ir personība, kas iedvesmo, viņš ir pārliecinošs – to atzīst arī Latvijas hokeja izlases spēlētāji, ar kuriem ir iznācis parunāt!”