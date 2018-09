Koncentrējas uz sevi, nevis uz pretiniekiem

Atslēgvārdi hokejs | hk liepāja

Hokeja klubs "Liepāja" šīs nedēļas nogalē ar izbraukuma spēli pret "Kurbadu" sāks Latvijas virslīgas jauno sezonu. Nominālajā Latvijas komandu rangā liepājnieki šobrīd sastāva skanīguma ziņā drīzāk ir ierindojami ārpus izslēgšanas spēļu četrinieka, nekā starp pretendentiem uz iekļūšanu play-off kvartetā.

Pagājušajā nedēļā līdzjutēji klātienē varēja vērot "Liepājas" jaunās sezonas modeli, kas ir kļuvis krietni jaunāks nekā iepriekš. Mūsējo vidējais vecums ir nepilni 22 gadi, kas pieaugušo hokejā ir ļoti, ļoti maz. Par mūsējiem jaunākas ir tikai vienības "Rīga" un "Lido", bet vispieredzējušākais ir "Kurbads". Liepājnieku galvenais treneris Maksims Bogdanovs atzīst, ka komandas vidējais vecums ir mazs, tomēr viņš uzskata, ka šāda sastāva komplektācija ir laba, lai izpildītu šīgada un nākamo sezonu uzdevumu audzināt jaunos spēlētājus: "Mums ir ļoti laba un perspektīva jaunatne. Domāju, ka drīz mēs dzirdēsim jaunus uzvārdus."

Jautāts par sāncenšu spēku un liepājnieku pašnovērtējumu uz konkurentu fona, M. Bogdanovs skaidro, ka daudzu gados jauno spēlētāju dēļ komanda šosezon nevar atļauties domāt par citām komandām: "Mēs pilnībā koncentrējamies tikai uz savu komandu un uz to, ko mēs varam ietekmēt. Apspriežot pretinieku komandas, mēs to nevaram ietekmēt. Mums ir jāiet uz priekšu, jāprogresē. Vienīgais, ko mēs varam, ir pamainīt taktiskos zīmējumus, zinot kāds ir pretinieks. Pieaugušo hokejs ļoti atšķiras no jauniešu hokeja. Ir daudz nianšu, ko vajag pildīt. Pie tām niansēm arī strādājam. Mums ir vajadzīgs noteikts spēļu skaits, mēs padziļināti strādājam ar video analīzi. Domāju, ka mums viss izdosies."

