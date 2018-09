"Kurbads" jauno sezonu sāk ar septiņām ripām "Liepājas" vārtos

Atslēgvārdi hk liepāja | hokejs

Latvijas divkārtējā čempione „Kurbads” svinēja uzvaru „Optibet” hokeja līgas (OHL) jaunās sezonas pirmajā spēlē, pārspējot „Liepāju” ar 7:1.

Jau pirmajās minūtēs Edgars Homjakovs mazākumā aizskrēja pretuzbrukumā un bija tuvu, lai sarūgtinātu savu bijušo komandu, tomēr rezultāts netika atklāts. Pirmos „Kurbada” vārtus šajā mačā guva Jānis Sprukts. Pēc Deivida Sarkaņa piespēles no aizvārtes bijušais Latvijas izlases uzbrucējs tika pie diviem metieniem, pirmo no kuriem atvairīja liepājnieku laukuma spēlētājs, bet otrais ielidoja vārtu augšējā stūrī – 1:0. Pirmās trešdaļas beigās „Liepājai” arī nepaveicās, jo ripa visai negaidīti atleca vārtu priekšā, kur to savāca Juris Štāls un iemeta tukšos vārtos – 2:0.

Trešā ripa Kārļa Zakrevska sargātajos vārtos ielidoja uzreiz pēc pārtraukuma. Juris Upīts ar piespēli atrāda Jāni Straupi, kurš izslidoja pret vārtsargu. Iļja Žučkovs paklupināja Straupi, tiesneša roka jau bija pacelta un svilpe gatava, lai apturētu maču un nozīmētu soda metienu, taču „Kurbada” uzbrucējs pamanījās iemest ripu vārtos arī bez bullīša - 3:0.

Viesiem bija iespēja atgūt vienus vārtus pretuzbrukumā, kas noslēdzās ar Laura Bajaruna metienu, taču vārtos ielidoja nevis ripa, bet Žučkovs, kuru paklupināja bijušais Rīgas „Dinamo” aizsargs Guntis Galviņs. „Liepāja” nespēja realizēt skaitlisko vairākumu, un tieši pēc divām minūtēm Galviņš pēc iziešanas no noraidīto soliņā saņēma ripu un aizskrēja pret vārtsargu, taču šoreiz Zakrevskis bija uzdevumu augstumos.

Ik pa laikam „Kurbada” hokejisti veidoja bīstamus pretuzbrukumus, viens no kuriem noslēdzās ar elegantu liepājnieku vārtsargu apspēlēšanu Edgara Homjakova izpildījumā, kurš iepriekšējā sezonā kļuva par OHL regulārās sezonas rezultatīvāko uzbrucēju spēlējot Liepājā – 4:0.

Zakrevskis saglabāja vietu vārtos arī pēdējā periodā, ielaižot piekto ripu pēc Renāra Valtera metiena no zilās līnijas – 5:0. Pēc šīs epizodes vārtsargs bija ļoti neapmierināts ar laukuma spēlētāju darbību un plātīja rokas. Taču pēc piecām minūtēm Zakrevskis bija spiests jau sesto reizi izņemt ripu no saviem vārtiem – Rīgas „Dinamo” pārbaudi neizturējušais Lauris Rancevs mazākumā izmantoja izgājienu pret vārtsargu – 6:0.

Liepājnieki neizdarīja nekādus secinājumus no situācijas, jo īsi pirms mača beigām jau Jānis Straupe mazākumā izskrēja pret Zakrevski un guva septītos vārtus - 7:0. Tomēr „Liepāja” neaizgāja no laukuma bez vārtu guvuma – pēdējā minūtē Romāns Nekļudovs ar metienu no tālās distances panāca 7:1