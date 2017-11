Liepājā 17 gūtie vārti

Atslēgvārdi hokejs | liepāja/optibet

Dienas vienīgajā “Optibet” hokeja līgas spēlē “Liepāja/Optibet” savā laukumā pārspēja hokeja skolu “Rīga” ar 9:8. Septiņus no deviņiem uzvarētāju vārtiem guva aizsargi, rezultatīvākais no viņiem bija Roberts Mamčics ar 2+1.

Mājinieku sastāvā pēc ilga pārtraukuma atgriezās Bruno Zabis un Egils Kalns, savukārt viens no OHL rezultatīvākajiem spēlētājiem Lauris Bajaruns šodien nebija atrodams komandas pieteikumā.

Rezultāts Liepājā tika atklāts otrajā minūtē, kad rīdzinieki neveiksmīgi mēģināja pārtvert Reinim Demiteram adresēto ripu, aizsargs meta - 1:0. Pēc četrām minūtēm mājinieku pārsvars palielinājās pēc cita aizsarga – Mārtiņa Oskara Freimaņa metiena un rikošeta - 2:0. Vienā no epizodēm vēl viens aizsargs Roberts Mamčics pārtvera ripu uzbrukuma zonā un ieraidīja to vārtos - 3:0, bet nedaudz vēlāk Kristers Freibergs sagaidīja piespēli no laukuma stūra, nogaidīja un iemeta ripu vārtos, kļūstot par ceturto “Liepājas/Optibet” aizsargu-vārtu guvēju šajā mačā - 4:0. Tomēr perioda turpinājumā rīdzinieki parādīja, ka uz šo spēli viņi nav atbraukuši statistu lomā – perioda beigās Vladislavs Koniševs realizēja vairākumu - 4:1, bet 20 sekundes līdz sirenai Artjoms Pankevičs panāca 4:2.

Arī otrajā periodā skatītāji ieraudzīja sešus vārtu guvumus dažādām gaumēm. Edgars Homjakovs uzvarēja iemetienā un piespēlēja Iļjam Makarovam, kurš pa ceļām uz vārtiem apspēlēja pretinieku un meta - 5:2 un piektais aizsargs ar vārtu guvumu. Pēc minūtes Toms Opelts uzmeta no zilās līnijas un panāca 5:3, taču jau pēc 14 sekundēm kārtējā piespēle sasniedza Freimani, kurš otro reizi spēlē pārspēja “Rīgas” vārtsargu - 6:3. Pēc desmit minūtēm Renārs Cipruss tika atstāts viens zonas vidū un ar metienu realizēja savu momentu - 6:4. Liepājnieki atbildēja pēc 10 sekundēm, precīzs bija Aleksandrs Novikovs - 7:4 bet vēl pēc minūtes Rūdolfs Builis aizskrēja pretuzbrukumā un iemeta piekto ripu Naura Maža sargātajos vārtos.

Noslēdzošajās minūtēs viss norītēja mierīgāk, un tika gūti tikai trīs vārti – Demiters panāca 8:5. Spēles beigās neiztika arī bez asumiem, kuru rezultātā liepājnieki pavadīja mazākumā pēdējās astoņas minūtes, turklāt, Māris Miezis saņēma 5+20, un atlikušajā laikā igauņu leģionārs Daniils Fursa atspēlēja divus vārtus un panāca 8:7, bet divas sekundes līdz pamatlaika beigām Jākobsons izlīdzināja rezultātu - 8:8.

Papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles metienu sērijā uzvaru izcīnīja liepājnieki pateicoties Egila Kalna realizētajam metienam - 9:8. Pēc uzvaras liepājnieki pakāpās uz pirmo vietu turnīra tabulā ar 31 punktu pēc 14 nospēlētājiem mačiem, par diviem punktiem apstedzot “Mogo” vienību, kurai ir nospēlēts par vienu spēli mazāk. “Rīga” palika piektajā vietā ar 13 ballēm 14 cīņās, no ceturtās vietas Igora Smirnova trenētie hokejisti atpaliek par 10 punktiem.