Šodien, 4.martā, ''Liepāja/Optibet'' mājas spēlē ar rezultātu 2:4 piekāpās ''Kurbads'' komandai. Līdz ar to, hokeja klubs 'Kurbads'' kļuva par Optibet hokeja līgas finālistu.

Jau no pirmajām spēles minūtēm bija redzams, ka abas komandas vairāk domā par vārtu gūšanu, nevis aizsardzību. Augstais spēles temps lika pieļaut vairākas kļūdas kā vienai, tā otrai komandai. Viena no tādām liepājniekiem pirmās trešdaļas vidū lika nonākt iedzinējos - pavirši nospēlēja mājinieku vārtsargs Nauris Mažis, cenšoties raidīt ripu gar apmali. Tā atsitās pret bortu un nonāca atpakaļ zonas vidū, kur jau to gaidīja Mārtiņš Cipulis, iebakstot ripu starp vārtsarga kājsargiem (0:1). Turpinājumā ''Liepāja/Optibet'' tika pie diviem vairākumiem, tomēr ''Kurbada'' vārtos pārliecinoši darbojās Uldis Čalpa, ļaujot savai komandai saglabāt pārsvaru.

Otro trešdaļu aktīvāk sāka liepājnieki, kuri tika pie kārtējā vairākuma, tomēr arī šoreiz piecatā pret četriem nopietni apdraudēt viesu vārtus nespēja. Ko nesanāca izdarīt vairākumā, to gan mājinieki paveica vienādos sastāvos, pretuzbrukumā izlīdzinot rezultātu. Teicamu piespēli pa diagonāli pāri uzbrukuma zonai izpildīja Diļevka, savukārt ripai nūju pielika Edgars Kulda, panākot 1:1.

''Kurbads'' pēc vārtu zaudējuma sāka uzbrukt krietni vairāk, trīs minūtes vēlāk pārsvaru atgūstot - vairākumā no zilās līnijas ripu vārtu devītniekā iešāva pusfināla sērijā rezultatīvi spēlējošais Aleksandrs Galkins - 1:2. Viesi turpināja savu spiedienu uz Maža vārtiem, tomēr brīžiem pārāk aizraujoties ar individuālām darbībām, kas neļāva pārsvaru dubultot.

Noslēdzošajā periodā spēles gaita kardināli nemainījās - to pārliecinoši kontrolēja ''Kurbads'', īpaši nesteidzoties un turpinot uzspiest pretiniekiem savu spēles stilu. Liepājnieku vienīgās cerības uzbrukumā bija hokejistu veiksmīgas individuālās darbības, jo visas kombinācijas Aleksandra Macijevska trenētie viesu hokejisti atšifrēja. Skaists reids padevās no Rīgas ''Dinamo'' atsūtītajam Golovkovam, kurš apspēlēja divus aizsargus, apslidoja vārtus, tomēr Čalpu nepārspēja. ''Kurbads'' vēlāk tika pie kārtējā vairākuma, ko arī izdevās izmantot - Sprukts ar precīzu piespēli atrada Sandi Zolmani, kurš ar metienu bez ripas apturēšanas panāca 1:3.

Pēdējā minūtē mājinieki centās vēl kaut ko saglābt, nomainot vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju, tomēr ''Kurbads'' vaļības nepieļāva - Gatis Gricinskis raidīja ripu tukšos vārtos, izdzēsdams jautājumus par spēles un sērijas uzvarētāju (1:4). Tiesa, spēles gala rezultāts vēl paspēja mainīties nieka septiņas sekundes līdz mača beigām, kad precīzs bija Mārtiņš Oskars Freimanis - 2:4.

