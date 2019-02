Atslēgvārdi hokejs | hk liepāja

Optibet hokeja līgā "Liepāja" savā laukumā ar 5:4 (0:1, 0:1, 5:2) pārspēja "Lido" vienību.

Pamatīga uguņošana notika "Liepājas" un "Lido" dueļa trešajā trešdaļā. Pirms tās laukuma saimnieki atradās iedzinējos ar 0:2, bet Bruno Zabja un Egila Kalna vārti ļāva trīs minūšu laikā panākt izlīdzinājumu. Viesi, kuri ieņem pēdējo vietu, vēl divas reizes izvirzījās vadībā, bet liepājnieki ātri atbildēja.

Uzvaras vārtus 54. minūtē guva "Liepājas" kapteinis un uzbrukuma līderis Bruno Zabis, kurš pēc metiena no distances un pretinieku vārtsarga Antona Naumova neveiksmīgās spēles bija pirmais pie atlēkušās ripas un no pāris centimetriem to raidīja "Lido" vārtos – 5:4. Liepājniekiem tā bija pirmā vadība spēlē.

"Lido" savu vienīgo uzvaru izcīnīja 10. oktobrī, kad atstāja sausā tieši "Liepājas" hokejistus, bet pie punktiem pēdējoreiz izdevās tikt 8. decembrī.

Regulārajā sezonā katra no komandām aizvadīs pa 36 spēlēm. Jau tagad zināmas visas četras pusfināla dalībnieces, bet vēl atlicis noskaidrot precīzas to ieņemtās vietas.

Liepāja – Lido 5:4 (0:1, 0:1, 5:2)

Vārti: 19:10 Gaļimovs (maz.) 0:1, 25:35 Galsons (Kondrats, Maloļetkins) 0:2, 40:13 Zabis (Visockis) 1:2, 43:07 Kalns 2:2, 45:36 Koževņikovs (Ivanovs, Gaļimovs) 2:3, 48:14 Ņekļudovs (Zabis, Visockis) 3:3, 51:56 E. Ozols (Ivanovs) 3:4, 52:19 Žučkovs (Butāns) 4:4, 53:13 Zabis 5:4

Vārtsargi: Kristaps Nazarovs – Antons Naumovs