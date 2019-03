Liepājnieki gūst vārtus spēlē pret Šveici

Atslēgvārdi hokejs | ziemas universiāde | hk liepāja

1.martā tika aizvadīta Pasaules Ziemas Universiādes pirmā spēle, kurā Latvijas studentu hokeja valstsvienība ar rezultātu 6:4 (0:1, 5:2, 1:1) apspēlēja Šveices studentus, informē “HK Liepāja” pārstāve.

Pēc pirmā perioda Latvijas izlase atradās iedzinējos ar 0:1. Tomēr otrajā trešdaļā Latvija spēja gūt piecus vārtus, uz ko pretinieki atbildēja ar diviem precīziem metieniem. Savukārt noslēdzošajās 20 minūtēs abas komandas guva pa vieniem vārtiem un Latvija svinēja uzvaru visā mačā ar rezultātu 6:4, tā vēsta Latvijas hokeja federācija.

Šajā spēlē ar vārtu guvumiem izcēlās arī liepājnieki - Aleksandrs Visockis un Roberts Mamčics. Pēc spēles Aleksandrs Visockis pastāstīja, ka emocijas pēc pirmās spēles ir ļoti labas, “Pirmo spēli uzvarējām, viss ir pozitīvi un forši.” Arī Roberts Mamčics piekrita, ka emocijas ir labas par uzvaru, tomēr spēli varēja aizvadīt labāk, “Uzskatu, ka varējām labāk uzsākt spēli, jo pretinieki bija vadībā 2:0, tad līdz rezultātam 3:3, mēs visu laiku bijām iedzinējos. Bet beigās mēs izrāvām uzvaru un ar raksturu iemetām savus golus.”

Runājot par to cik viegli ir saspēlēties ar komandu, Mamčics uzvēra, ka nekādu problēmu nav, “Mēs esam liepājnieku maiņa un esam jau sezonas laikā saspēlējušies, mēs viens otru zinām un pazīstam, līdz ar to ir viegli saprasties”. Arī Visockis piekrita, ka neraugoties uz to, ka izlase kopā ir aizvadījusi četrus treniņus, komanda labi saprotās savā starpā.

Gatavojoties rītdienas spēlei Aleksandrs Visockis uzsvēra, ka komanda ir gatava spēlei pret Kazahstānu, “Esam gatavi iet cīnīties un gatavosimies tāpat kā spēlei pret Šveici. Būs laba spēle, spēle ar raksturu.”

Nākamo spēli Latvijas studentu izlase aizvadīs 2. martā, kad pulksten 10 pēc Latvijas laika spēkosies ar Kazahstānu.