Otrais zaudējums Mārupē

Atslēgvārdi hokejs | liepājas sss

Junioru attīstības hokeja līgā ceturto savstarpējo spēli šosezon aizvadīja "Liepājas SSS" un "Mārupe/Ako". Mārupes ledushallē pārāki izrādījās laukuma saimnieki, kas uzvarēja ar 3:2 (0:1, 2:1, 1:0). Liepājniekiem vārtus guva Edgars Čirkšis un Voldemārs Maslovskis.

"Liepājas SSS" aizvadījusi visas četras regulārā čempionāta spēles pret "Mārupi/Ako", un abas vienības uzvaras dalījušas uz pusi. Liepājā abās cīņās pārāki ar 8:3 un 4:2 bija mūsējie, bet izbraukumā abos mačos ar vienādu rezultātu 3:2 uzvarēja "Mārupe/Ako".

Mārupē pirmajā periodā tika gūti vieni vārti, un to jau pašā spēles ievadā paveica Voldemārs Maslovskis. No spēles sākuma bija pagājušas 75 sekundes, kad rezultāts kļuva 1:0 viesu labā. Mača 27. minūtē mārupieši rezultātu izlīdzināja, bet pēc septiņām minūtēm mūsējie atjaunoja vadību. No Aleksandra Visocka un Marisa Elbreta piespēlēm vārtus guva Edgars Čirkšis.

Lauvēni gan nepriecājās ilgi, jo drīzumā Sandis Mežaraups panāca 2:2. Cīņas pēdējā trešdaļā tika gūti vieni vārti, un to skaitliskajā vairākuma paveica "Mārupe/Ako". Uzvaras vārtus laukuma saimniekiem 46. minūtē guva Ričards Beņislavskis.

"Liepājas SSS" galvenais treneris Nikolajs Siļčonoks atzina, ka pretinieks šoreiz bija pelnījis uzvaru. Pirmajā periodā mārupieši mūsējos padauzīja, un mača izskaņā liepājniekiem pietrūka spēka. Laukuma saimnieku pārsvars neesot bijis iespaidīgs, bet pietiekams, lai gūtu par vieniem vārtiem vairāk. Siļčonoks atzīst, ka turnīra tabulai tagad lielas nozīmes nav, izslēgšanas spēles ir praktiski nodrošinātas. Tagad galvenais ir spēlētājiem sakārtot veselību un būt gataviem izšķirošajām cīņām.

17. februārī "Liepājas SSS" savā laukumā uzņems Ventspils vienību "Venta 2002".