Roberts Mamčics: Cīnīsimies par pirmo vietu, citu variantu mums nav

No 2. līdz 12. martam Krievijas pilsētā Krasnojarskā norisināsies 29.Pasaules Ziemas Universiāde. Dalībai Universiādē akreditētas vairāk nekā 60 valstis un 2000 atlēti. Latviju sacensībās pārstāvēs 27 sportisti no trīspadsmit Latvijas augstskolām, tostarp arī no Liepājas, informē HK "Liepāja" pārstāve Sanita Austere.

Zem Liepājas karoga Latvijas hokeja izlasē startēs – Maksims Bogdanovs ( HK “Liepāja” galvenais treneris), Roberts Mamčics, Vjačeslavs Minajevs, Mariss Elberts, Miķelis Pavelsons , Normunds Vībans, Romāns Ņekļudovs, Roberts Štelmahers, Aleksandrs Visockis, Endijs Butāns, Valters Freijs.

“Tas ir liels gods pārstāvēt Latviju, tādā pasākumā,” tā sacija HK “Liepāja” galvenais treneris Maksims Bogdanovs. “Esmu ļoti priecīgs par mūsu puišiem, ka viņiem būs tāda iespēja piedalīties tāda mēroga sacensībās pārstāvot mūsu valsti,” piebilda Bogdanovs.

Savukārt HK “Liepāja” uzbrucējs Aleksandrs Visockis uzsēvra, ka tā ir iespēja pierādīt, ka Latvija ir hokeja valsts. “Šī ir iespēja pierādīt, ka arī mēs, studenti, varam labi nospēlēt,” sacīja Visockis, piebilstot, ka tas ir liels gods pārstāvēt Latvijas izlasi un vilkt mugurā izlases kreklu. Runājot par Latvijas izredzēm šajā turnīrā, Visockis ir pārliecinošs - “Uz katru spēli ir jāiet un jācīnās. Cīnīsimies un spēlēsim ar raksturu.”

“Man ir liels prieks, ka man ir iespēja piedalīties šādā pasākumā, piedalīšos pirmo reizi un man ir gods, ka varēšu pārstāvēt savu valsti un augstskolu,” tā sacīja aizsargs Roberts Mamčics. “Kamēr visiem sezona beigusies gan Rīgas “Dinamo”, gan Liepājā man būs iespēja pārstāvēt mūsu valsts izlasi un iespēja uzspēlēt hokeju ilgāk nekā citiem,” tā piebilda Mamčics. Runājot par Latvijas izlases izredzēm Universiādē, Roberts Mamčics ir lakonisks, “Cīnīsimies par pimo vietu, citu variantu mums nav”.