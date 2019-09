Rūdolfs Balcers gūst traumu

Latviešu uzbrucējs Rūdolfs Balcers trešdien, 25.septembrī, traumas dēļ nespēja pabeigt pirmssezonas pārbaudes spēli Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Otavas "Senators" rindās.

Mačā, kurā "Senators" ar 6:2 (1:2, 2:0, 3:0) pārspēja Vankūveras "Canucks", Balcers uz ledus pavadīja vien trīs minūtes un 23 sekundes, jau cīņas laikā Otavas komandai ziņojot, ka latvietis vairs neatgriezīsies laukumā ķermeņa lejasdaļas savainojuma dēļ.

Zīmīgi, ka cīņas sākuma daļā "Senators" pamanījās nokļūt iedzinējos ar 0:2, bet bez latvieša aizvadīja ļoti produktīvu atlikušo dueļa daļu.

This might be where Rudolfs Balcers got injured, if it happened tonight. Falls out front and then bumps the boards.

Don't think he played another shift for the #Sens after this. Clocked in with 3:23 worth of ice time. pic.twitter.com/Y47pMsWQR1