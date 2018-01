Spraigā cīņā "Liepāja"/"Optibet" piekāpjas "Mogo"

Atslēgvārdi hokejs | liepāja/optibet

Šodien, 27. janvārī, Optibet hokeja līgā "Liepāja/Optibet" viesos piekāpās pirmajā vietā esošajai "Mogo" komandai. Mājinieki ieguva trīs vārtu pārsvaru, 11 minūšu laikā to izsēja, tomēr beigās uzvarēja ar 4:3. Uzvaras ripu iemeta Miks Lipsbergs.

Pirmajās minūtēs liels pārsvars piederēja liepājniekiem, taču vadībā izvirzījās "Mogo". Pretuzbrukumā gar vārtiem piespēlēja Aleksejs Širokovs, bet punktu ar metienu tuvajā devītniekā pielika Andris Siksnis. Pārsvara iegūšana deva laukuma saimniekiem pārliecību, un pārsvaru dubultoja Rustams Begovs, kurš izrēķinājās ar liepājnieku aizsargu Kristeru Alonderi – 2:0.

25. minūtē čempionāta līderi palielināja pārsvaru līdz 3:0 – krievu leģionārs Dmitrijs Moņa novērtēja situāciju, brīvu komandas biedru pie vārtiem neatrada un piespēlēja atpakaļ, un ar šāvienu no distances atzīmējās Ronalds Cinks. Tomēr "Liepāja/Optibet" pēc nokdauna prata piecelties, nākamo 11 minūšu laikā panākot izlīdzinājumu.

Atspēlēšanos ievadīja lieliska kombinācija vairākumā, punktu ar metienu no labās malas pieliekot liepājnieku kapteinim Bruno Zabim. Turpinājumā līdz vārtu priekšai izlauzās un ar metienu no neērtā satvēriena izcēlās Aleksandrs Novikovs, gūstot savus ceturtos vārtus pēdējos divos mačos. Savukārt izlīdzinājumu 39. minūtē panāca Roberts Štelmahers, kurš pielaboja metienu no zilās līnijas – 3:3.

Tomēr pēdējais vārds piederēja laukuma saimniekiem. Pirms trim dienām duelī pret "Kurbadu" divus vārtus guvušais Miks Lipsbergs pretuzbrukumā saņēma piespēli no Begova, notēmēja un ielika ripu augšējā stūrī – 4:3. "Liepājai/Optibet" bija iespējas vēlreiz panākt izlīdzinājumu, bet Georgs Golovkovs un Edgars Homjakovs vārtus neguva.