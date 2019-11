Zināms Latvijas hokeja izlases sastāvs pārbaudes turnīram Liepājā

Atslēgvārdi latvijas izlase | hokejs

Latvijas Hokeja federācija (LHF) piektdien nosaukusi tos hokejistus, kuri pārstāvēs Latvijas hokeja izlasi "Turkish Airlines" Četru nāciju turnīrā Liepājā, vēsta LHF.

Turnīrs Liepājā norisināsies no 7. līdz 9.novembrim. Šajā turnīrā spēkosies Slovēnija, Francija, Baltkrievija un mājiniece Latvija.

Boba Hārtlija vadītā izlase uz Liepāju brauks ar diviem vārtsargiem, desmit aizsargiem un 17 uzbrucējiem.

Šajā turnīrā Latvijas valstsvienības rindās startēs 11 spēlētāji no "Optibet" Latvijas virslīgas (OHL), pieci no Rīgas "Dinamo", četri no Šveices, divi no Čehijas, četri no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) ārvalstu klubiem, pa vienam no Vācijas un Hokeja kluba "Rīga", bet diviem spēlētājiem nav pārstāvēto klubu.

Hārtlijam darbā ar Latvijas izlasi šajā turnīrā asistēs Artis Ābols (Rīgas "Dinamo"), Maksims Širokovs ("BHC37") un Sergejs Kuzņecovs (Hokeja skola "Rīga").

Latvijas nacionālā izlase pirmo kopīgo treniņu aizvadīs pirmdien "Volvo ledus hallē", bet otrdien jau dosies uz Liepāju.

Pirmo maču "Turkish Airlines" Četru nāciju turnīrā Latvijas hokejisti aizvadīs 7.novembrī pret Slovēnijas komandu, dienu vēlāk tiksies ar Franciju, bet turnīru noslēgs 9.novembrī ar spēli pret Baltkrieviju.

Visas Latvijas nacionālās izlases spēles tiešraidē varēs skatīties Latvijas Televīzijas 7.kanālā.

Latvijas izlases sastāvs Četru nāciju turnīram Liepājā:

Vārtsargi: Kristers Gudļevskis (bez kluba), Kristaps Nazarovs ("Liepāja);

Aizsargi: Artūrs Salija (Kuņluņ "Red Star", Ķīna), Ralfs Freibergs (Zlīnas "PSG Berani", Čehija), Artūrs Kulda (bez kluba), Roberts Mamčics, Uvis Balinskis, Hugo Jansons (visi - Rīgas "Dinamo"), Arvils Bergmanis ("Rīga"), Sandis Smons (Ženēvas "Servette", Šveice), Ričards Birziņš ("Kurbads"), Kristers Freibergs ("Liepāja");

Uzbrucēji: Miks Indrašis (Maskavas "Dinamo", Krievija), Roberts Bukarts (Ostravas "Vīktovice Ridera", Čehija), Rihards Bukarts (Diseldorfas EG, Vācija), Kaspars Daugaviņš, Mārtiņš Karsums (Maskavas "Spartak", Krievija), Deniss Smirnovs (Ženēvas "Servette", Šveice), Rihards Melnalksnis, Toms Andersons (Langnau "Tigers", Šveice), Bruno Zabis, Romāns Nekļudovs (abi "Liepāja"), Deivids Sarkanis, Frenks Razgals (Rīgas "Dinamo"), Raimonds Mikus Vītoliņš (Hokeja skola "Rīga"), Sandis Zolmanis, Lauris Bajaruns (abi "Kurbads"), Kirils Galoha un Nikolajs Jeļisejevs (abi "Olimp").