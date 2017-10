Mājās tikai punkts

Atslēgvārdi florbols | kurši/ekovalis

Latvijas florbola virslīgas divās mājas spēlēs "Kurši/Ekovalis" izcīnīja tikai 1 punktu par zaudējumu pagarinājumā ar rezultātu 8:9 (1:1, 4:4, 3:3, 0:1) Igaunijas komandai "EMU SK". Nākamajā mačā kurši ar 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) piekāpās "Bauskai".

Starp abām spēlēm ir liekama diezgan liela vienādības zīme, ja raugās uz liepājnieku sniegumu savu vārtu nosargāšanā. Uzbrukumu pabeigšana ar nekvalitatīvu metienu vai bumbas pazaudēšana kuršiem bieži beidzas ar sāncenšu ātriem pretuzbrukumiem, turklāt tradicionāli ar tādiem kontruzbrukumiem, kuros pretiniekiem ir skaitliskais pārsvars. Seko ātra saspēle, kuru noslēdz metiens tukšā vārtu stūrī. Ierasta aina ir tikai viena liepājnieka nosēšanās aizsardzībā, kamēr otrs nominālais aizsargs pagūst atgriezties aizsardzībā tikai brīdī, kad pretinieki vai nu izpilda izšķirošo piespēli, vai jau met pa vārtiem.

Raksturīgas ir arī pretinieku tālas piespēles no savas aizsardzības zonas vārtsarga vai laukuma spēlētāja izpildījumā, kas liek domāt, ka līdz galam savus pienākumus neizpilda uzbrūkošās līnijas spēlētāji, kuriem tādos gadījumos ar presingu ir jākavē vai vismaz jāapgrūtina pirmās piespēles izpildīšana.

"Kuršu/Ekovaļa" galvenais treneris Mārtiņš Krūms gan uzskata, ka ar presingu viņa komanda strādā diezgan labi. "Kad pretinieks ir ar bumbu, mēs atrodam īstos brīžus, kad varam uziet presingā, kad varam noņemt bumbu. Problēma vairāk ir tajā, ka mēs ilgi kontrolējam bumbu [uzbrukumā] un noguruma fona vai neapdomīgu metienu dēļ nespējam pārslēgties. Iekrītam ar to, ka neprotam realizēt savus momentus. Spēlētājam pēc metiena ir ne tikai jādomā par to, kā atgūt bumbu, bet arī par to, kā ar soli vai pussoli būt atpakaļ aizsardzībā. Neieslēdzas domas par aizsardzību. Līdz ar to sākas diezgan lielas kļūdas viduszonā, kur mūs sarausta."

Spēlē pret "EMU SK" Vējš atklāja rezultātu, metienu skaita ziņā liepājnieki pirmajās divās trešdaļās bija pārāki ar 25-11, bet igauņi ieguva pārsvaru 4:1, ko kurši likvidēja tikai 33. minūtē pēc Siliņa, Pupila un Aniņa metieniem. Vēlreiz liepājniekiem neizšķirtu panāca Jurjevs, savukārt Pupils un Vējš trešajā periodā pat nodrošināja divu vārtu pārsvaru. Tad sekoja trīs ielaisti vārti, Kostusevs pamatlaika pēdējā minūtē izglāba punktu, bet papildlaika pēdējās sekundēs liepājnieki ielaida kārtējos vārtus pretuzbrukumā.

"Bauska" līdz 31. minūtei ieguva 4:0 pārsvaru, bet šajā mačā liepājnieki atbildēja tikai ar Jurjeva golu, savukārt viesi 56. minūtē guva savus piektos vārtus.

Svētdien, 15. oktobrī, "Kurši/Ekovalis" Liepājā tiksies ar "Ķekavu".