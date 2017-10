Ātruma festivāla laikā slēgs vairākas ielas

Atslēgvārdi ātruma festivāls | satiksmes ierobežojumi | rallijs kurzeme

Pamatojoties uz ātruma festivāla “Kurzeme” norisi, satiksmei tiks slēgtas vairākas ielas un to posmi, portālam pavēstīja Dita Dzene, ātruma festivāla preses pārstāve.

No 3. oktobra pulksten 23.00 līdz 9. oktobra pulksten 17.00 vispārējai satiksmei tiks slēgta Pulveru iela, posmā no Cukura ielas līdz Brīvības ielai un 14. novembra bulvāris no Grīzupes ielas līdz Brīvības ielai.

No 5. oktobra pulksen 8.00 līdz 8. oktobra pulksten 22.00 tiks slēgta iebraukšana Liepājas Olimpiskā Centra galvenajā auto stāvlaukumā. Kā arī no pulksten 22.00 līdz 8. oktobra pulksten 16.00 tiks slēgts stāvlaukums pie koncertzāles Lielais Dzintars (starp Dzirnavu, Radio, Jūras un Baložu ielu).

6. oktobrī no pulksten 7.00 līdz 15.00 tiks slēgta Scantest, SIA automašīnu tehniskās apskates un reģistrācijas vieta Brīvības ielā 148A.

Pilsētas ātrumposma sarīkošanas vajadzībām 7. oktobrī no pulksten 8:00 līdz pulksten 20.40 vispārējai satiksmei tiks slēgti jūrmalas parka ceļi, Peldu iela, posmā no Dzintaru ielas līdz Zvejnieku alejai, Liepu iela, posmā no Peldu ielas līdz Rožu ielai (tikai iebraukšanai), Sporta iela, no Ūliha ielas līdz Zvejnieku alejai, Zvejnieku aleja visā tās garumā, Roņu iela, posmā no ēkas Nr. 7 līdz ēkai Nr. 11B. Tuvējo ielu apkārtē var tikt noteikti īstermiņa apstāšanās un stāvēšanas, kā arī iebraukšanas aizliegumi. Iedzīvotāji tiek lūgti sekot līdzi izvietotajām ceļazīmēm.