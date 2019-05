Ātruma festivālā “Rally Liepāja” spēkiem mērosies 122 ekipāžas

Atslēgvārdi ātruma festivāls | Rally Liepāja

No 24.līdz 26.maijam Kurzemes ceļos savus spēkus pārbaudīs ne vien spožākie rallija talanti no Latvijas un Eiropas, bet meistari no četriem kontinentiem, tostarp, Amerikas – notiks Ātruma festivāls “Rally Liepāja”.

Ātruma festivālam “Rally Liepāja”, kas būs ne vien FIA Eiropas rallija čempionāta posms, bet arī Latvijas čempionāta posms, pieteicies ievērojams skaits ekipāžu no 26 valstīm, pastāstīja SIA “Ra Events”, kas ir “Rally Liepāja” rīkotājs, mediju pārstāvis Jānis Unbedahts.

Eiropas rallija čempionāta posmam savu dalību reģistrējušas 52 ekipāžas, savukārt Latvijas čempionāta posmam – 70 ekipāžas. Piedalīsies gan autosportisti no Brazīlijas, gan divas ekipāžas no Japānas. Un pa vienai ekipāžai no tādām eksotiskām zemēm kā Saūda Arābija, Kuveita un Katara.

Diemžēl liepājnieku dalībnieku vidū ir gaužām maz. Mārtiņa Seska un Krišjāņa Caunes tandēms ir vienīgais no Liepājas, kas piedalīsies FIA Eiropas rallija čempionāta posmā. Vairāk ekipāžu ir pieteikušas dalību Latvijas čempionāta posmam. Bez M.Seska un viņa pārinieka arī Uldis Lepiksons ar pārinieku Ainaru Šteinbergu.

2018.gada FIA Eiropas junioru rallija čempions U27 klasē M.Sesks Ātruma festivālā debitēs ar pilnpiedziņas R5 klases auto. M.Seskam šis būs ceturtais starts Latvijā notiekošajā ERC posmā “Rally Liepāja”.

Atgādināsim, ka par izcīnīto titulu, M.Sesks saņēma balvu – iespēju startēt divos FIA Eiropas rallija čempionāta posmos ar pilnpiedziņas “Škoda Fabia” R5 klases automašīnu, tādējādi veicinot viņa tālāko karjeras attīstību un prasmju izaugsmi. Viens no šiem posmiem ir “Rally Liepāja”, bet otrs – Itālijā notiekošais “Rally di Roma Capitale”, kas norisināsies no 19.līdz 21.jūlijam.

LMT Autosporta Akadēmijas rallija ekipāžas pilots M.Sesks atzina: “Lai gan sākotnējais plāns bija nedaudz citādāks, uzsākot gatavošanos sacensībām, piedaloties komandas sapulcēs un treniņos, sapratām, ka mums nepieciešams vairāk laika, lai augstvērtīgi sagatavotos pirmajam startam ar pilnpiedziņas “Škoda Fabia” R5. Tas tomēr ir pilnīgi cits auto – nesalīdzināms ar priekšpiedziņas R2 auto, ar kādiem esmu startējis iepriekš. Vēlamies gūt iespējami daudz zināšanu un prasmju – bet lai to panāktu, nepieciešams rūpīgs mājasdarbs.”

“Būtiskākā nianse ir mūsu ekipāžas sadarbība,” viņš uzsver: “Liepājas rallija ātrumposmi ir zināmāki, kam vajadzētu palīdzēt sadarbības uzlabošanai un pārliecības atgūšanai. Lai gan uz asfalta seguma debija ar pilnpiedziņas auto būtu bijusi vienkāršāka, šobrīd svarīgas ir arī ilgtermiņa prioritātes. Arī nākamais pasaules čempionāta posms būs Sardīnijā, kura segumam ir zināmas līdzības ar to, kāds mūs sagaida Liepājā.”

Autosportistiem rallijs piektdien, 24.maijā, sāksies jau piecos pēcpusdienā ar kvalifikācijas ātrumposmu Dunalkā. Skatītājiem – mazliet vēlāk. Pusastoņos šīs dienas vakarā pie LOC Manēžas notiks “Rally Liepāja” atklāšanas ceremonija, bet pusdeviņos tiks dots ceremoniālais starts. Jāpiebilst, ka sacīkšu mašīnas varēs redzēt arī pilsētas centrā – tās brauks gar koncertzāli “Lielais dzintars”.

Sestdien, 25.maijā, autosportisti mērosies spēkiem Kurzemē. Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, trase ved arī pa kalnainajiem un līkumotajiem Talsu apkaimes ceļiem. Talsos arī tiks dots rallija starts.

Savukārt Liepājā sestdien notiks citas aktivitātes. Tirdzniecības kanālā un pie koncertzāles “Lielais dzintars” pusdienlaikā sāksies Latvijas čempionāta ūdensmotosportā ātrumlaivām 1.posms – “UPB Energy” kauss. Bet pēc sešiem vakarā būs iespēja aplūkot vēsturiskās rallija automašīnas.

Bet svētdien, 26.maijā autosportisti jau no pulksten pusastoņiem rītā mērosies spēkiem mūspusē, izbraucot ātrumposmus gan Dinsdurbē, Priekulē un Kalvenē, gan slaveno Vecpils posmu u.c.

Kopumā autosportistiem jāpieveic 13 ātrumposmi, kuru kopgarums ir 206,63 km.

Bet “Rally Liepāja” apbalvošanas ceremonija tiem notiks svētdienas vakarā pie LOC Manēžas.

“Rally Liepāja” mūspusē kā ienāca 2013.gadā kā ERČ ziemas posms. 2016.gadā tas pārcēlās uz rudeni. Šis jaunais datums ekipāžām bija kā pilnīgi jauns rallijs, sacensībām notiekot uz grunts, nevis sniega un ledus.

Jāpiebilst, ka šogad FIA Eiropas rallija čempionāta posmu “Rally Liepāja” atbalsta ne vien Liepāja un Liepājas Speciālā ekonomiskā zona, bet arī Talsu novads un virkne uzņēmumu.