Jonasam kritieni un zems rezultāts Francijas posma kvalifikācijā

Latviešu motokrosa braucējs Pauls Jonass sestdien piedzīvoja vairākus kritienus un palika vien 26. vietā kvalifikācijā pirms pasaules čempionāta Francijas posma prestižākajā MXGP klasē, kas nozīmē, ka svētdien abos sacensību braucienos viņam būs slikta starta vietas izvēle.

Kvalifikācijā pēc starta Jonass aizbrauca 13. vietā, bet divas ar pusi minūtes ilgo pirmo apli pabeidza 11. pozīcijā. Tomēr otrajā aplī viņš piedzīvoja kritienu un atkrita uz 25. pozīciju, turpinājumā tā arī nespējot atgūt ātrumu un samierinoties ar ļoti zemu rezultātu.

Labākais apļa laiks Jonasam kvalifikācijā bija gandrīz piecas sekundes lēnāks nekā uzvaru guvušajam slovēnim Timam Gajseram. Otro vietu izcīnīja Arno Tonuss, kamēr trešais sekoja Klemēns Desajs. Tikmēr šīs sezonas līderis Antonio Kairoli kvalifikācijā palika vien 14. vietā un arī viņu abos svētdienas startos gaida grūts uzdevums.

Pirms tam Jonass sestdien krita arī treniņā pirms kvalifikācijas.

