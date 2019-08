Jonass: "Jāstrādā pie fiziskās formas, jo MXGP motocikls prasa daudz vairāk"

Atslēgvārdi motokross | pauls jonass

Pauls Jonass aizvadīto pasaules motokrosa čempionāta posmu Beļģijā noslēdza astotajā vietā, atzīstot, ka ar savu braukšanu sacensībās jūtas apmierināts. Tāpat viņš stāsta, ka ir jāturpina strādāt pie fiziskās formas uzlabošanas, jo MXGP motocikls paņem daudz lielāku enerģiju nekā bija pierasts iepriekšējās sezonās.

Turpinot debijas sezonu MXGP klasē, Jonass Beļģijā, Lommelas trasē pirmo braucienu pabeidza septītais, lai gan vienubrīd bija pacēlies pat uz piekto pozīciju. Otrajā braucienā "Rockstar Energy Husqwarna" komandas sportists sākotnēji atkal bija pirmajā pieciniekā, bet drīz vien atkrita uz leju. Šoreiz finišā 11. vieta, bet posma summā Jonass astotais.

"Sacīkšu diena bija grūta - gaiss iesila vairāk nekā kvalifikācijas dienā, bet trase bija kļuvusi nelīdzenāka. Pirmais brauciens bija labs, pieļāvu dažas kļūdas, kas mani atmeta no piektās uz septīto vietu, un tas bija sarūgtinoši, lai gan kopumā viss bija labi. Otrajā braucienā atkal padevās labs starts, bet vienā no līkumiem motocikls iestrēga, un pagāja laiks, pirms atsāku braukt. Ļoti žēl, jo šis ir viens no maniem mīļākajiem pasaules čempionāta posmiem, un es zinu, ka man te ir ātrums, lai parādītu labu sniegumu. Skatoties uz pozitīvajām lietām, mani apļu laiki bija labi un līdz pat finišam biju ātrs. Jāstrādā pie fiziskā spēka audzēšanas, jo 450 kubikcentimetru motocikla svars un papildus ātrums paņem no tevis daudz vairāk nekā MX2 motocikls. Kopumā ar savu braukšanu esmu apmierināts un tagad gatavojos posmam Itālijā."

Pirmajā braucienā uzvarēja Romēns Fevrs, savukārt otrajā braucienā savu pirmo uzvaru MXGP sacīkstēs guva Makss Enstijs. Tiesa, kopvērtējumā nepārspēts palika sezonas līderis Tims Gajsers no "Team HRC", kuram abas reizes izdevās finišēt otrajam.

"Šī bija lieliska nedēļas nogale - abos braucienos finišēju otrais un uzvarēju kopvērtējumā," stāsta Gajsers. "Braucu labi, sevišķi ņemot vērā, ka iepriekš Lommelā man bijušas grūtības. Šogad ar komandu esam smagi pastrādājuši un tas ir atmaksājies. Esam daudz labāk sagatavoti šādiem grūtiem apstākļiem, tāpat palīdzēja divi labi starti, kas veiksmīgi padevušies arī citkārt šajā gadā. Neuzvarēju nevienā no braucieniem, bet braucu gludi un ar apdomu, maksimāli izslēdzot kļūdas. Esmu ļoti priecīgs šeit uzvarēt, jo šis ir īpašs posms un pārbaude, kas parāda, cik ļoti esmu progresējis kā braucējs."

Pasaules čempionāta 15. posms notiks 18. augustā Itālijā, Imolas trasē.