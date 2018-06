Jonass kvalifikācijā Itālijā piektais

Atslēgvārdi jonass pauls | motokross

Pasaules motokrosa čempionāta 11. posmā Itālijā MX2 klasē sestdien kvalifikācijā pasaules čempions Pauls Jonass uzrādīja piekto rezultātu.

Treniņos pirms kvalifikācijas sacensībām Jonass bija labākais, tomēr pašā kvalifikācijā savu pārākumu atkal apliecināt neizdevās. Uzvaru izcīnīja amerikānis Tomass Kovingtons, spānis Horhe Prado atpalika teju astoņas sekundes un bija otrais, bet trešo vietu izcīnīja Kalvins Vlānderens no Dienvidāfrikas.

2,8 sekundes no Vlānderena atpalika ceturtajā vietā palikušais brits Bens Vatsons, bet aiz viņa ierindojās laviešu motosporta zvaigzne Pauls Jonass. Pasaules čempions un pašreizējais kopvērtējuma līderis no Vatsona atpalika vairāk nekā septiņas sekundes, bet no uzvarētāja - vairāk nekā 23 sekundes.

Rītdien norisināsies sacensību pirmais un otrais brauciens. Šis ir jau otrais posms, kas šosezon norisinās Itālijā. Šoreiz sportisti sacenšas Lombardijā, bet 8. aprīlī čempionāta ceturtais posms tika aizvadīts Trento.

Pēc desmit aizvadītajiem posmiem šajā sezonā Jonass ir kopvērtējuma līderis ar 434 punktiem. Tuvākais sekotājs ir Prado, kuram par 16 punktiem mazāk.