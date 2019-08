Kristers Einass nostiprina līderpozīciju Latvijas čempionāta kopvērtējumā

Atslēgvārdi kristers einass | triāls | grobiņas mk

Divas dienas Grobiņas "Viking Trial" parkā notikušā Latvijas triāla čempionāta 3. un 4. posmā uzvaras gājienu A klasē turpināja pagājušā gada čempions Kristers Einass no "Grobiņas MK", kurš ieguva stabilu līderpozīciju Latvijas čempionāta kopvērtējumā.

Augstā līmenī organizētajās sacensībās trasē bija sagatavoti jauni betona krāvumi, kas skatītājiem ļāva izbaudīt demonstrēto moto izrādi. Mačos bija pārstāvētas visas trīs Baltijas valstis, kopā pulcējot 48 braucējus, kuri izjuta papildu grūtības karstajā un sausajā laikā.

Latvijas čempionāta prestižākajā A klasē pirmais trijnieks abas sacensību dienas bija nemainīgs. Abos posmos pārliecinoši uzvarēja Kristers Einass no "Grobiņas MK", iekrājot attiecīgi 21 un 18 soda punktus. Otrais bija vēl viens mājinieks Niks Alksnis (47/ 35 s.p.) no "Viking Trial". Viņam savā trasē abas dienas izdevās apbraukt titulēto Kasparu Vērnieku no "MT skolas" (55/ 40 s.p.).

B klasē abās sacensību dienās 1. vietu izcīnīja Artis Alksnis no "Viking Trial". C grupā 3. posmā uzvarēja Roberts Žilinskis ("MT skola"), savukārt 4. posmā nepārspēts palika Tads Šlepāvičs.

Absolūtajā kopvērtējumā Kristeram Einasam pēc četriem posmiem ir 385 punkti, un viņš par 90 punktiem apsteidz Niku Alksni un Kasparu Vērnieku.

Nākamās un sezonu noslēdzošās Latvijas čempionāta sacensības notiks septembra sākumā Jelgavā.